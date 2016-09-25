واکنش هتلهای مازندران به دریافت پروانه از اتحادیه چلوکبابی ها

جمشید سلطانمرادی به خبرنگار مهر گفت: از سوی هتلداران نامه نوشتیم که نباید یک جامعه مانند هتلداران از اتحادیه صنفی چلوکبابی ها و رستوران داران پروانه کار بگیرد . این مشکل تنها برای ما در مازندران به وجود نیامده است بلکه همه هتلداران در استانها کشور باید پروانه خود را از اتحادیه چلوکبابی ها و رستوران داران بگیرند درصورتی که پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه ای به استانداران نوشته بود که هتلها جزو صنوف خاص هستند.

وی گفت: با وجود چنین نامه نگاری اما سازمان صنعت و معدن نوشته که پس از ایام پیک سفر تابستان و پایان شهریور ماه هتلهایی که پروانه فعالیت خود را از اتحادیه های چلوکبابی و رستوران داران دریافت نکرده اند پلمپ می شوند.

سلطانمرادی بیان کرد: ما به هیچ هتلی هنوز اجازه نداده ایم که این مجوز را از اتحادیه چلوکبابی ها بگیرد با این وجود نامه نگاری های ما مبنی بر اینکه ما جزو صنوف خاص هستیم و نباید چنین پروانه ای بگیریم ادامه دارد. فرقی نمی کند که در استانی، هتلها زیر مجموعه اتحادیه هتلداری باشند و یا جامعه هتلداری. سازمان صنعت و معدن اجبار کرده که همه هتلها باید پروانه خود را از چنین اتحادیه ای بگیرند. درحالی که باید بگویند کجا سابقه دارد یک هتل برود و پروانه کسب خود را از چلوکبابی بگیرد؟

در نامه ای که سلطانمرادی به رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در استان مازندران نوشته آمده است: مجموعه عظیم هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری که غیر قابل انطباق با دیگر صنوف با بار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بی نظیر هستند قطعا تاکنون با قانون جنگل خودگردانی نمی کرد.

در این نامه آمده است: کجای اتحادیه صنفی چلوکبابی در ابعاد ویژه صنعت هتلداری و گردشگری می گنجد تا مجاز به صدور فعالیت آن باشد.