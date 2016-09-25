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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

واکنش هتلهای مازندران به دریافت پروانه از اتحادیه چلوکبابی ها

واکنش هتلهای مازندران به دریافت پروانه از اتحادیه چلوکبابی ها

رئیس جامعه هتلداران استان مازندران در واکنش به اجبار سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره دریافت پروانه فعالیت از اتحادیه چلوکبابی ها نامه ای به این سازمان نوشت.

جمشید سلطانمرادی به خبرنگار مهر گفت: از سوی هتلداران نامه نوشتیم که نباید یک جامعه مانند هتلداران از اتحادیه صنفی چلوکبابی ها و رستوران داران پروانه کار بگیرد . این مشکل تنها برای ما در مازندران به وجود نیامده است بلکه همه هتلداران در استانها کشور باید پروانه خود را از اتحادیه چلوکبابی ها و رستوران داران بگیرند درصورتی که پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه ای به استانداران نوشته بود که هتلها جزو صنوف خاص هستند.

وی گفت: با وجود چنین نامه نگاری اما سازمان صنعت و معدن نوشته که پس از ایام پیک سفر تابستان و پایان شهریور ماه هتلهایی که پروانه فعالیت خود را از اتحادیه های چلوکبابی و رستوران داران دریافت نکرده اند پلمپ می شوند.

سلطانمرادی بیان کرد: ما به هیچ هتلی هنوز اجازه نداده ایم که این مجوز را از اتحادیه چلوکبابی ها بگیرد با این وجود نامه نگاری های ما مبنی بر اینکه ما جزو صنوف خاص هستیم و نباید چنین پروانه ای بگیریم ادامه دارد. فرقی نمی کند که در استانی، هتلها زیر مجموعه اتحادیه هتلداری باشند و یا جامعه هتلداری. سازمان صنعت و معدن اجبار کرده که همه هتلها باید پروانه خود را از چنین اتحادیه ای بگیرند. درحالی که باید بگویند کجا سابقه دارد یک هتل برود و پروانه کسب خود را از چلوکبابی بگیرد؟

در نامه ای که سلطانمرادی به رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در استان مازندران نوشته آمده است: مجموعه عظیم هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری که غیر قابل انطباق با دیگر صنوف با بار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بی نظیر هستند قطعا تاکنون با قانون جنگل خودگردانی نمی کرد.

در این نامه آمده است: کجای اتحادیه صنفی چلوکبابی در ابعاد ویژه صنعت هتلداری و گردشگری می گنجد تا مجاز به صدور فعالیت آن باشد.

کد مطلب 3778579
فاطمه کریمی

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