به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی نوروزی ظهر یکشنبه در مراسم روز جهانی بهداشت محیط و قدردانی از فعالان این حوزه با بیان اینکه این بخش طیف وسیعی از کارها را در برمی‌گیرد، از نگاه مثبت و ویژه معاون امور بهداشتی دانشگاه به بخش بهداشت محیط قدردانی کرد.

رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان شرایط کاری در این حوزه را دارای ویژگی‌های خاص برشمرد و ابراز امیدواری کرد: اقدامات با انرژی و قوت در سال‌های آینده ادامه یابد.

وی ادامه داد: کارشناسان و مسئولان این حوزه به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند و از آنجا که اقدامات آنان با منافع برخی افراد در تقابل است، فشارهای روحی و جسمی مضاعفی را متحمل می‌شوند و این در حالی است که تک تک مجموعه همکاران با توان حداکثری خود به فعالیت می‌پردازند.

نوروزی به جدیت در پیگیری کاهش مصرف قلیان و دخانیات در استان و برنامه‌ریزی و مدیریت استفاده از آنتن‌های BTS و خشکسالی و کمبود آب و مشکلات بهداشتی ناشی از آن به عنوان چالش‌های حوزه بهداشت استان همدان اشاره کرد.

وی بر همیاری و همراهی کارشناسان و مهندسان بهداشت محیط با ۶ شرکت‌ خصوصی تأسیس شده در حوزه بهداشت با هدف استفاده از توان و ظرفیت این شرکت‌ها تأکید کرد.

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت استان همدان از واگذاری خدمات صدور کارت تندرستی به دفاتر پیشخوان دولت تا یک ماه آینده و برگزاری جلسات هماهنگی به این منظور خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با این اقدام، بخشی از فشار کاری کارکنان کاهش یابد و امور به سمت مدیریتی سوق یابد.

وی از استقرار آزمایشگاه‌های کنترل کیفی آب در شهرستان‌های استان همدان خبر داد و از مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت خواست در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.

نوروزی به تشکیل کارگروهی در استانداری همدان به منظور پیگیری قانون جامع کنترل دخانیات اشاره کرد و این موارد را از جمله اولویت‌های کاری برای سال پیش رو برشمرد.