۴ مخترع استان فارس برگزیده کشوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس،حبیب شریف بیان کرد: «سید علی اکبر باقریان» با اختراع سمپاش ضد افتیمون، «سعید محمدی نژاد» با اختراع دستگاه رنگ آمیزی کننده اسلایدهای پاتولوژی، «امین صانعی» با اختراع قفل تمام اتوماتیک مکاترونیکی هوشمند کرکره اتوماتیک و «الهه عابدی» با اختراع کاربرد میدان الکتریکی در تصفیه روغن خوراکی مخترعان برگزیده استان فارسی این جشنواره بودند.

وی افزود: شرکت کننده در جشنواره اختراعات رویش خلیج فارس تعداد ۳۰۰ اثر اختراع در زمینه های برق، تجهیزات پزشکی، فنی، علوم پایه و الکترونیک را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند که پس از بررسی هیات داوران۷۵ اختراع به مرحله حضوری راه یافتند.

شریف اظهارداشت: از این تعداد نیز ۱۳ اختراع به عنوان اختراع سطح سه برگزیده انتخاب شدند که علاوه بر دریافت مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نقدی، تحت حمایت بنیاد نخبگان نیز قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: در این میان استان فارس نیز با شرکت ۱۷ اختراع در مرحله حضوری و برگزیده شدن چهار اختراع در این جشنواره بهترین عملکرد را در میان سایر استان های کشور به خود اختصاص داد.

جشنواره اختراعات رویش خلیج فارس با حضور ۷۵ نفر از مخترعان استان های منطقه جنوب کشور شامل بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد با هدف حمایت از نوآوری ها و اختراعات در زمینه اعتبارات و امکانات برای تولید و تجاری سازی توسط بنیاد ملی نخبگان به طور منطقه ای در یاسوج برگزار شد.

قرار است نوآوری تایید شده در جشنواره اختراعات در سه سطح ارتقا یابد و در نهایت با دریافت حمایت های مشاوره ای، تسهیلاتی و سرمایه ای تبدیل به یک شرکت دانش بنیان شود