به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، رقم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای اجرای طرح جامع فولاد تا سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰ میلیارد دلار برآورد شد. بر این اساس، قرار است بر پایه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد خام کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که نزدیک به ۱۵ میلیون تن آن سهم صادرات است. بر پایه اطلاعات ارائه شده، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح‌های توسعه زنجیره آلومینیوم تا چشم انداز ۱۴۰۴، ۱۱ میلیارد دلار است که ۲۱.۵ درصد از کل سرمایه گذاری را دربر می‌گیرد.

علاوه بر این، سایر پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی برای توسعه خود به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری نیازمند است. البته یکی از مهمترین روش‌های تامین سرمایه مورد نیاز، جذب مشارکت خارجی برای پیاده‌سازی پروژه‌های یاد شده است.

ایمیدرو همچنین ظرفیت و سرمایه‌گذاری مورد نیاز در دوره پنج ساله ششمین برنامه توسعه را مشخص کرده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ هدفگذاری ظرفیت ۴۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تن فولاد پیش‌بینی شده که این هدف به ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

بر اساس اعلام این سازمان، در سال گذشته ظرفیت تولید شمش فولاد به ۲۳ میلیون تن رسیده است؛ همچنین برای شمش کاتد مس که در سال گذشته به ظرفیت ۳۰۸ هزار تنی رسید، در سال ۹۹ دستیابی به رقم ۴۱۱ هزار تن مورد انتظار است که برای تحقق این مهم، باید یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه صرف شود.

علاوه بر این، در ۱۳۹۹ میزان ظرفیت تولید شمش آلومینیوم ۸۲۳ هزار تن هدفگذاری شده که این امر نیازمند یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است. ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۹۴ برابر با ۳۷۰هزار تن بوده است.

همچنین اکتشاف و سایر برنامه‌های این حوزه در ایمیدرو به سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری در دوره برنامه ششم توسعه نیاز دارد. میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده مورد نیاز در مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر نیز، یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است؛ در مجموع ایمیدرو ۵۱میلیارد دلار برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در قالب برنامه چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ نیاز دارد.

ایمیدرو در چارچوب برنامه یادشده، نیازمندی‌های زیرساختی نیز پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، در بخش گاز روزانه به ۲۲ میلیون متر مکعب نیاز دارد. همچنین پیش‌بینی برق مورد نیاز نیز رقم سه هزار و ۳۰۰ مگاوات و در زمینه آب نیز رقم روزانه ۳۶۰ هزار مترمکعب صورت گرفته است.