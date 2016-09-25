تاسیس مرکزتجهیزات ایمنی وآتش ‏نشانی خلاءتجاری کشور رابرطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر سعید شریف‌زاده افزود: در عصر نوین عرضه تولید و خدمات، تلاش در راستای ارائه محصولات با کیفیت بالاتر برای به‏ دست آوردن سطح بالاتری از رضایتمندی ذی‏نفعان، مستلزم فعالیت بیشتر در زمینه ایجاد رقابت است تا از این طریق همگام با حرکت سریع و رشد فناوری در جهان بتوان با موفقیت بیشتری مشتری مداری را تقویت کرد.

وی تاکید کرد: از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار و از ضرورت‏های ارتقای سطوح ایمنی و آتش نشانی در تمامی ابعاد اعم از پیشگیری، فرهنگی، عملیاتی، علمی، و... افزایش کیفیت و رقابت‏‌پذیری اصناف مرتبط در سطح شهر و کشور است، لذا با اندکی دقت نظر می‌‏توان به وجود خلاء بزرگ تجاری کشور که همانا نبود یک بازار تخصصی ایمنی و آتش نشانی است پی برد که روزانه باعث بروز حوادث و فجایع و به تبع آن هدر رفتن منابع کشور می‌شود.

شریف‌زاده با بیان اینکه اکنون با تاسیس نخستین مرکز تجاری تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در ایران با رویکرد ارائه محصولات استاندارد اولین گام مستحکم در راستای رفع این خلاء برداشته شده است، یادآور شد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از این رویداد مهم استقبال ویژه می‌کند، چرا که معتقد است با ایجاد این بازار تخصصی متمرکز و به تبع آن ایجاد رقابت در بازار و در نتیجه افزایش سطح دانشی و اطلاعاتی مشتری و تقویت قدرت انتخاب وی، ایمنی و آتش نشانی بیش از پیش در وجود آحاد و اصناف جامعه رسوخ کرده و به شرط نظارت همه جانبه و دقیق و موشکافانه اتحادیه صنف ایمنی و آتش‌نشانی، باعث پیشرفت در تمامی ابعاد مرتبط می‌‏شود.

مدیـرعامل سازمان آتش نشانی تهران برگزاری کارگاه‌‏ها، سمینارها و نمایشگاه‏‌های تخصصی را یکی از مولفه‏ های ماموریتی یک بازار تخصصی دانست و خاطرنشان کرد: امیدمان بر آن است که این گام مهم و استوار سرمشقی برای سایر اصناف و سایر کلان شهرها باشد تا هر روز شاهد سرافرازی و پیشرفت هرچه بیشتر میهن عزیزمان باشیم.