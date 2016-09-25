تاسیس مرکزتجهیزات ایمنی وآتش ‏نشانی خلاءتجاری کشور رابرطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر سعید شریفزاده افزود: در عصر نوین عرضه تولید و خدمات، تلاش در راستای ارائه محصولات با کیفیت بالاتر برای به دست آوردن سطح بالاتری از رضایتمندی ذینفعان، مستلزم فعالیت بیشتر در زمینه ایجاد رقابت است تا از این طریق همگام با حرکت سریع و رشد فناوری در جهان بتوان با موفقیت بیشتری مشتری مداری را تقویت کرد.
وی تاکید کرد: از مهمترین ارکان توسعه پایدار و از ضرورتهای ارتقای سطوح ایمنی و آتش نشانی در تمامی ابعاد اعم از پیشگیری، فرهنگی، عملیاتی، علمی، و... افزایش کیفیت و رقابتپذیری اصناف مرتبط در سطح شهر و کشور است، لذا با اندکی دقت نظر میتوان به وجود خلاء بزرگ تجاری کشور که همانا نبود یک بازار تخصصی ایمنی و آتش نشانی است پی برد که روزانه باعث بروز حوادث و فجایع و به تبع آن هدر رفتن منابع کشور میشود.
شریفزاده با بیان اینکه اکنون با تاسیس نخستین مرکز تجاری تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در ایران با رویکرد ارائه محصولات استاندارد اولین گام مستحکم در راستای رفع این خلاء برداشته شده است، یادآور شد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از این رویداد مهم استقبال ویژه میکند، چرا که معتقد است با ایجاد این بازار تخصصی متمرکز و به تبع آن ایجاد رقابت در بازار و در نتیجه افزایش سطح دانشی و اطلاعاتی مشتری و تقویت قدرت انتخاب وی، ایمنی و آتش نشانی بیش از پیش در وجود آحاد و اصناف جامعه رسوخ کرده و به شرط نظارت همه جانبه و دقیق و موشکافانه اتحادیه صنف ایمنی و آتشنشانی، باعث پیشرفت در تمامی ابعاد مرتبط میشود.
مدیـرعامل سازمان آتش نشانی تهران برگزاری کارگاهها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی را یکی از مولفه های ماموریتی یک بازار تخصصی دانست و خاطرنشان کرد: امیدمان بر آن است که این گام مهم و استوار سرمشقی برای سایر اصناف و سایر کلان شهرها باشد تا هر روز شاهد سرافرازی و پیشرفت هرچه بیشتر میهن عزیزمان باشیم.
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