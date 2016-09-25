سلوک بسیجی بزرگترین مدال افتخار برای انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی ظهر یکشنبه در دومین همایش ایثارگران شهرداری مشهد با اشاره به تبیین حقانیت انقلاب، جنگ، بررسی گذرا بر انقلاب اسلامی و پابرجا ماندن بیرق اسلام، اظهار کرد: بهمن ماه سال ۵۷، در اوج ناباوری تمامی تحلیل‌گران خارجی، انقلاب اسلامی با حرکتی نرم، رژیم تا دندان مسلح و ژاندارم آمریکا در خلیج فارس را از پا درآورد و همه ابرقدرت‌ها که در تحلیلشان دچار اشتباه محاسباتی شده بودند از همان روزهای اول پیروزی انقلاب تصمیم گرفتند که انقلاب را از مسیر اصلی خارج کنند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در آغاز کار چهره‌های روشنفکر که سال‌ها در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول تحصیل بودند، را هدف دسیسه های خود قرار داد و در مرحله بعد در تلاش برای پیاده کردن مدل‌های حکومتی استکباری و انتقال و تغییر الگوی چهره‌های وابسته نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلخواه خود برآمدند که البته موفق نشدند.

شهردار مشهد با اشاره به فاجعه هفتم تیر و شهادت دکتر بهشتی و یارانش، فاجعه هشت شهریور و شهید رجایی و باهنر، ترور ائمه جمعه، بمب‌گذاری در گوشه و کنار مملکت و طراحی جنگ‌های قومیتی، عنوان کرد: استکبار با تجهیز نیروهای سیاسی، مانند قارچ گروهک‌های منافقین را منتشر کرد و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دشمن برآن شد که خوزستان را اشغال کند، در این زمان بود که امام فرمودند خوزستان را برای دشمنان به قبرستان تبدیل می‌کنیم و همچنین ایستادگی مردم در کردستان و دیگر شهرها نمایش توجه به این جمله امام (ره) بود.

وی عنوان کرد: در زمان جنگ تحمیلی با وجود اینکه هشت سال تمام منابع استکباری از جمله شیوخ عرب در اختیار صدام بود، مجامع بین المللی مهر سکوت به لب زده بودند، استکبار جهانی صدام را از حیث تسهیلاتی و منابع مالی مسلح کرده بود و فکر مستانه ای را در سرش می پروراند که در طول یک هفته تهران را به اشغال خود درآورد. در همین مقطع زمانی امام راحل دستور به تشکیل کمیته های انقلاب دادند که این کمیته ها شورای حل اختلاف و کمی انتظامی بودند و با اندک امکاناتی که در اختیار حزب الله خوزستان و غرب کشور بود، دشمن را به خاک مذلت کشاندند.

مرتضوی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس سایه جنگ را از ملت ایران برداشت و ذلت صدام و صدامیان را هر روز بیشتر از قبل به نمایش گذاشت، خاطرنشان کرد: بنا به تعبیر امام(ره) نه تنها ما پیروز میدان نبرد شدیم بلکه تصویر قدرتمندانه شرق و غرب را نیز نابود کردیم و در جنگ علاوه بر اینکه مظلومیت ما به جهان ثابت شد انقلاب را به جهان صادر کردیم، موجبات برابری و برادری قومیت ها را به هم پیوند دادیم و دانشمندان و مدیران شایسته‌ای را تربیت کردیم.

وی با تاکید بر اینکه استکبار حتی به شرکای استراتژیک خود رحم نمی‌کند و تئوری و تفکر آن نه تنها مصلحت محور نیست بلکه منفعت محور است، اظهار کرد: آمریکا هرکجا و به هر ملتی که تسهیلاتی عرضه کند به فکر منافع خود است و با این مباحث سایه جنگ از سر هیچ ملتی برداشته نمی‌شود.

شهردار مشهد ادامه داد: با همین قدرت، اتحاد، انسجام و اتفاق خواهیم توانست در مقابل مشکلات پیش‌رویی که دشمن در پی رقم زدن آن است ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز جهاد مقدس خدمت به مردم است و عنوان بسیجی را باید بیشتر از سمت‌های دیگر ارج نهاد، بیان کرد: باید قدر و منزلت بسیجی بودن را دانست و به تعبیر امام بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب زنده بماند و سلوک بسیجی بزرگترین مدال افتخار است.