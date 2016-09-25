به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان و ویتنام در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه با قضاوت کیمورا هیرویو کو از ژاپن به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت شاگردان چمنیان توانستند با نتیجه پرگل ۵ بر صفر ویتنام را شکست دهند و ضمن صعود به مرحله نیمه‌ نهایی مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۱۷ هند را به دست آوردند.

گلهای این دیدار الهیار صیادمنش در دقایق ۳۰ و ۷۲، محمد قادری دقیقه ۴۷، علیرضا اسدآبادی دقیقه ۶۲، امیرحسین خدامرادی در دقیقه ۶۹ به ثمر رساندند. همچنین وحید نامداری در دقیقه ۲۵، امیرحسین خدامرادی در دقیقه ۵۵ از داور این دیدار کارت زرد دریافت کرد.

علی غلامزاده، طاها شریعتی، سعید آهنی (۸۰ احمد دواسری)، امیر حسین اسماعیل زاده، امیرحسین خدامرادی، محمد شریفی، محمد غبیشاوی، محمد قادری، وحید نامداری (۴۶ علیرضا اسدآبادی) ، الهیار صیادمنش و احمدرضا جلالی بازیکنانی بودند که امروز در این دیدار به مصاف ویتنام رفتند.