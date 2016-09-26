اعزام ۲۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهرستان نهاوند در ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی محبی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: در راستای گرامیداشت دهه اول ماه محرم، مبلغین بهتمام مناطق تبلیغی در شهر و روستاهای نهاوند اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: برنامهریزیهای لازم برای اعزام گسترده روحانیون مستقر، طرح هجرت، بومی و خود استقرار و همچنین روحانیون دارای حکم از سایر نهادهای تبلیغی انجامشده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند زمان آغاز اعزام مبلغان را دهم مهرماه بیان کرد و گفت: فعالیت تبلیغی روحانیون اعزامی در ماه محرم تا ۲۵مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طبق دریافت درخواستهای مردمی و رصد فرهنگی مناطق مختلف شهری و روستایی برای پوشش تبلیغی پیشبینی می شود ۲۰۰ نفر از مبلغین و مبلغات از طریق این اداره برای اعزام در دهه اول ماه محرم ساماندهی شوند.
حجتالاسلام محبی عنوان کرد: تبیین و تشریح وقایع جانسوز عاشورا، برگزاری جلسات روضهخوانی و سوگواری، بیان احکام اسلامی، تبیین فلسفه نماز و فریضه امربهمعروف و نهی از منکر و همچنین جذب نسل جوان و نوجوان به آموختن فرهنگ عاشورایی ازجمله اهداف تبلیغی در اعزام دهه اول محرم است.
وی افزود: روحانیون و مبلغین اعزامی در مناسبتهای مختلف باید در سامانه اینترنتی www.sajam.ir ثبتنام کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به برگزاری گردهمایی هیئت های مذهبی شهرستان نهاوند گفت: این مراسم با حضور اعضای هیئتامنای هیئت های مذهبی، دهیاران و شوراهای اسلامی در محل بخشداری زریندشت برگزار خواهد شد.
وی افزود: برنامهریزی در راستای برگزاری باشکوه مراسم دهه اول ماه محرم و همچنین اعزام مبلغین به مناطق روستایی بخش زریندشت ازجمله محورهای اصلی این گردهمایی است.
وی گفت: این مراسم علاوه بر مراکز بخشها بهصورت متمرکز در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.
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