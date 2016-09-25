به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یک شنبه با حضور مدیران شهرستانی و استانی در شهرکرد افتتاح شد.

جواد کارگران مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بزرگ استان اظهار داشت: امسال نمایشگاه کتاب همزمان با هفته دفاع مقدس اجرا شده است که در این دوره از نمایشگاه کتاب استان برای اولین بار نمایشگاه عکس دفاع مقدس هم برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف، عنوان کرد: برنامه های نقد شعر، عصر شعر، نشست ادبی، رونمایی از تازه های نشر استان، امضای کتاب و جنگ شادی نیز در بخش جنبی اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: افتتاح نمایشگاه کتاب همزمان با بازگشایی مدارس برگزار شد که همین موضوع سبب استقبال بیشتر هم استانی ها نسبت به سال گذشته خواهد شد و تنوع زیاد کتاب و دسترسی آسان انگیزه ای برای برگزاری مجدد نمایشگاه در سال های آینده خواهد شد.

کارگران با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۰ هزار عنوان کتاب ارائه شده است، بیان کرد: در این نمایشگاه ۴۰۰ ناشر در قالب ۱۸۵ غرفه با تعداد ۴۶ هزار و ۱۷۱ عنوان در موضوعات مختلف ارائه شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از چهارم تا ۹ مهرماه با تخفیف ۳۰ درصد در محل نمایشگاه دائمی بین‌المللی شهرکرد دایر خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ستاد اقامه نماز، ستاد پاسخ‌گویی به شبهات دینی، دانشگاه علوم پزشکی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این نمایشگاه همکاری مطلوبی دارند.

کارگران با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان بن خرید کتاب ارائه شد، افزود: امسال ۵۰۰ میلیون تومان بن خرید کتاب در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: برای نخستین بار هشت کتابفروشی در سطح شهر به صورت همزمان با نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصد خدمات رسانی فرهنگی انجام خواهند داد.