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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

جنگنده‌های سعودی استان «صعده» یمن را به شدت بمباران کردند

جنگنده‌های سعودی استان «صعده» یمن را به شدت بمباران کردند

جنگنده های رژیم سعودی در ادامه ارتکاب جنایتهای هولناک علیه مردم بی دفاع یمن، مناطق مسکونی واقع در استان صعده را به شدت بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، حملات جنگنده های رژیم سعودی به مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مناطق مختلفی از استان صعده هدف حملات هوایی سنگین جنگنده های سعودی قرار گرفت.

طبق اعلام شاهدان عینی، سعودیها در این حملات، مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن را هدف قرار دادند.

این در حالی است که محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن همچنان ادامه دارد و بسیاری از مردم این کشور از کمبود مواد غذایی و دارویی رنج می برند.

گفتنی است، حملات رژیم سعودی به یمن طی ۱۹ ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار شهید برجای گذاشته است.

کد مطلب 3778668

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