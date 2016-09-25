برگزاری اجلاسیه مشترک روسای شوراهای اسلامی استان ها در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آوجیان امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: پنجاه و ششمین اجلاسیه روسای شوراهای اسلامی استان های مختلف کشور هفتم وهشتم مهرماه امسال در سنندج برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این اجلاسیه به صورت دوره ای در استان های مختلف کشور برگزار می شود، افزود: این دوره از اجلاسیه بعد از وقفه ای پنج ساله در سنندج برگزار می شود و ۳۱ رییس شورای اسلامی مراکز استان ها، ۱۰ نفر هیئت رییسه شورای عالی و مدیران کل شورای عالی در اموراستان ها، حقوقی و مجلس در این نشست حضور پیدا می کنند.

وی اظهارداشت: در این اجلاسیه کمیسیون های توسعه وعمران شهری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت، بهداشت و محیط زیست، حقوقی و اقتصادی جلساتی را تشکیل می دهند و اعضای این کمیسیون ها پیرامون موضوعات مشخصی به بحث و تبادل نظر می پردازند.

رییس شورای اسلامی استان کردستان با بیان اینکه ۴ هزار و ۲۰۰ نفر عضو شورای استان هستند، بیان کرد: از تعداد کل اعضای شورای استان ۱۸۳ نفر مربوط به شورای شهرها ومابقی شورای روستاها هستند.

آوجیان احیای جایگاه شوراهای اسلامی را یکی از اهداف شورای دوره چهارم ذکر کرد و افزود: تازمانی که مسئولان از اعضای شوراها حمایت و آنها در عمل به وظایفشان یاری ندهند عملا موفقیت شورا امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه شورا حلقه ارتباط بین مردم ومسئولان است، عنوان کرد: شورا رسالت دارد مشکلات مردم را احصا و آنها را به گوش مسئولان برساند تا خدمات رسانی مطلوبی به مردم شود.

وی بیان کرد: همزمان د رسراسر کشور تیم های نظارتی در قالب کمیته های نظارت به استان ها اعزام می شوند تا عملکرد شوراهای استانی را مورد بررسی قرار دهند.

رییس شورای اسلامی استان کردستان اضافه کرد: براساس ۲۳ آیتم نظارتی شوراها، عملکرد شورای استان مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه برهمین اساس توانستیم رتبه برتر را در سطح کشور کسب کنیم.