گاز رسانی به ۵۶ روستا در شهرستان قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ریحانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل فرمانداری قوچان برگزار شد، با اشاره به آسفالت ۱۸ روستای شهرستان قوچان طی سه سال گذشته اظهار کرد: در حال حاضر زیرسازی طرح آسفالت سه روستا در حال انجام است و مقرر شده تا اعتبار طرح آسفالت دو مسیر مشکانلو و روستای زیدانلو از سمت باجگیران در اعتبارات ماده ۱۸۰ برنامه ششم تخصیص داده شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در خصوص گازرسانی به روستاها افزود: طی دو سال گذشته ۲۱ روستا از نعمت گاز برخوردار شدند و امروز نیز به ۵۶ روستا گاز رسانی می‌شود.

بخشدار مرکزی قوچان با بیان اینکه تاکنون گاز رسانی به ۱۹روستا در محور قره شاهوردی و داغیان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، ابراز کرد: این پروژه با اعتبار ۹ میلیارد و چهارصد میلیون تومان روستاهای بسیاری را تحت پوشش قرار داده است.

وی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در روستاهای جعفرآباد، عسگرآباد وتقی آباد اشاره و اظهار کرد: در این ایستگاه‌ها عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تاسیسات در حال ساخت است.

ریحانی گازرسانی ۲۰ روستا را از سهم تخصیص یافته برای شهرستان در روستاهای قوچان برشمرد و گفت: علاوه بر اختصاص سهمیه در محور شفیع و هودانلو در دو محور قوچان، یک محور از فاز چهارم چناران نیز گازرسانی انجام شد.

وی تاکید کرد: تمام این مجموعه با اعتبار ۱۵ میلیارد و هفتصد میلیون تومان برای ۵۴ روستا انجام گرفت که ۳۴ روستا مربوط به محور قوچان می شود.