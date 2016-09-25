آغاز به کار شیفت دوم مراکز معاینه فنی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنواب حسینی منش با بیان اینکه با توجه به تراکم مراجعه برای دریافت معاینه فنی از روز گذشته (شنبه سوم مهرماه) تمامی مراکز معاینه فنی تهران به صورت دو شیفت خدمات رسانی می کنند، گفت: تمامی مراکز در دوشیفت ٨ تا ١٦ و ١٦ تا ٢٤ فعالیت خواهند کرد. این اقدام در جهت کاهش تراکم مراجعه به مراکز صورت گرفته است.

وی با تاکید بر افزایش چند صد برابری مراجعه به مراکز معاینه فنی تصریح کرد: روز گذشته تا پایان ساعت کاری (٢٤بامداد) بالغ بر ٦٤٠٠ خودرو در مراکز معاینه فنی تهران پذیرش شده اند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاهش از ابتدای مهرماه گفت: در روز جمعه دوم مهرماه بیش از ٤٢٠٠ خودرو و در روز پنج شنبه اول مهرماه بیش از ٤٦٠٠ خودرو در مراکز معاینه فنی پذیرش شده اند.

وی بابیان اینکه به رغم تکرار مکرر و تاکید بر اجرای طرح کاهش از ابتدای مهرماه، متاسفانه قشر عظیمی از شهروندان مراجعه به معاینه فنی را به دقیقه ٩٠ انداخته و مراکز معاینه فنی تراکم مراجعه دارد، تصریح کرد: مرکز بیهقی و سراج پر تراکم ترین مرکز معاینه فنی طی هفته اخیر بوده اند، این در حالیست که شهروندان می توانند عدد یک را به ۲۰۰۰۱۱۲ پیامک کنند تا از مراکز معاینه فنی خلوت مطلع شوند.