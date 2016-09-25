به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی با بیان این مطلبافزود: تاکنون نشست های تخصصی بسیاری با سازندگان داخل برگزار شده و وزیر کشور نیز دستور پیگیری امور را داده، از همین رو امیدواریم شاهد تحول بزرگی در بخش نوسازی متروی تهران باشیم.

وی کمبود یک هزار واگن را یکی از موارد حائز اهمیت ناوگان متروی تهران دانست و گفت: متروی تهران هم اکنون حدود ۱۱۰۰ واگن در اختیار دارد که بخش قابل توجهی از آن فرسوده است. به طوری که بسیاری از واگن ها استانداردهای پیمایش را رده کرده اند.

وی با بیان اینکه در مترو اصطلاح استاندارد فرسودگی واگن ها بر اساس زمان نیست بلکه بر اساس میزان سیر و کیلومتری که یک واگن طی می کند تعریف می شود، افزود: برخی از قطارها امروز حد استاندارد ۷۵۰ کیلومتر را نیز رد کرده اند و بیش از ۱.۵ میلیون خط سیر داشته اند. معضلاتی که سبب شده در شبکه حمل و نقل ریلی شهر تهران اختلالاتی به وجود آید.

دنیامالی با یادآوری اینکه علاوه بر خطوط قدیمی در خطوط جدید نیز نیازمند ورود واگن های تازه نفس هستیم، اظهار کرد: وقتی در خطوط جدید نیاز به واگن داریم اما با کمبود مواجه می شویم، می بینیم که سرفاصله ها بیشتر و بیشتر می شوند و ارائه خدمات در ساعات پیک شلوغی کندتر و کندتر. در حالی که با ورود ناوگان جدید می توانیم سرفاصله های حرکت قطارها را کم کنیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ساخت قطارهای مترو توسط مهندسان و متخصصان داخلی را تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در داخل کشور عنوان کرد و گفت: امروز که زیربناهای مترو در تهران آماده و بخش جدیدی نیز در دست احداث است، امیدواریم دولت و وزارت کشور به کمک متروی تهران بیایند. زیرا حال واگن های متروی تهران خوب نیست و دچار سرفه های کهنسالی شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به آغاز نیمه دوم سال و افزایش آلودگی هوا که هرساله تجربه می کنیم لازم است دولت توجه ویژه ای به تخصیص واگن های به مترو تهران داشته باشد، تاکید کرد: هزینه ای که به دلیل آلودگی هوا برای سلامت شهروندان پرداخت می شود حتما سنگین تر از هزینه ای است که تامین واگن های دارد. امیدواریم هرچه زودتر این مهم محقق شود.