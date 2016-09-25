روحیه انقلابی گری و استکبارستیزی از محورهای تبلیغ روحانیون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس اله جلیلیان ظهر یکشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ لرستان که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد اظهار داشت: قیام امام حسین (ع) با شمشیر آغاز شد و جهاد فرهنگی حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب (س) تکمیل کننده این قیام بود.

وی به اهمیت کار فرهنگی روحانیون و مبلغین اشاره کرد و گفت: جهاد کبیر، روحیه انقلابی گری، استکبارستیزی و ... باید از محورهای تبلیغ روحانیون باشد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان افزود: جنگ ما با دشمن تمام نشده و ادامه دشمنی آمریکا باعث شده که رهبر معظم انقلاب جهاد کبیر، نه گفتن به دشمن و مضرات مذاکره با آمریکا را همواره گوشزد کند.

حجت الاسلام جلیلیان با اشاره به اینکه فرهنگ ما فرهنگ قرآن و فرهنگ علوی بوده و ما مطیع ولایت هستیم، تصریح کرد: تشیعی که در لندن سرچشمه می گیرد بسیار خطرناک است به طوری که خطر آن از داعش و سلفی ها و اسلام سکولاری که در ترکیه شکل گرفته کمتر نیست.

وی افزود: رهبر انقلاب فرمود تشیعی که سرچشمه آن در لندن باشد نمی تواند گره گشای مشکلات مردم باشد لذا خلاصه اهداف این گروه ها مخالفت با ولایت و امام زمان (عج) است و اگر سوابق این ها را درآوریم می بینیم این طیف با امام راحل، رهبر انقلاب، شهید مطهری و دیگر بزرگن کشور مخالفت داشتند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان یادآور شد: از جمله جاهایی که دشمن به دنبال نفوذ است مساجد، تکایا و هیئات مذهبی بوده که در این زمینه باید مراقب باشیم.