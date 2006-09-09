حريفان ايران در رشته هاي مختلف مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تيم هندبال كشورمان درگروه B اين رقابت ها با تيم هاي هنگ كنگ، چين و كويت همگروه شده است. در گروه A هم تيم هاي بحرين ، قطر، هندوستان و ماكائو قرار دارند. در گروه C تيم هاي ژاپن ، امارات ، ازبكستان و عربستان سعودي به ميدان مي روند و در گروه D تيم هاي هندبال كره ، لبنان و سوريه با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

در رشته بسكتبال ابتدا12 تيم در قالب چهار گروه سه تايي به مصاف هم مي روند تا چهار تيم صعود كرده در نهايت به جمع هشت تيمي بپيوندند كه قبلا صعودشان به دور نهايي اين رقابت ها مسجل شده است. درمرحله نخست اين رقابت ها ، تيم هاي هندوستان ، ماكائو، بحرين درگروه A ، ازبكستان ، فلسطين ، مغولستان در گروه B ،هنگ كنگ ، سوريه ، افغتانستان در گروه C و كويت ، تايوان و امارات در گروه D به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.

به اين ترتيب درگروه A رقابت ها تيم هاي قطر، كره ، ايران، اردن، برنده گروه A و برنده گروه C با يكديگر رقابت خواهند كرد. درگروه B نيز تيم هاي چين، لبنان، قزاقستان، ژاپن، برنده گروه B و برنده گروه D با يكديگر رقابت مي كنند.

دررقابت هاي سپك تاكرا تيم ملي كشورمان در گروه A با تيم هاي مالزي، ميانمار و ژاپن همگروه است. در گروه B نيز تيم هاي تايلند، كره، هندوستان و اندونزي حضور دارند.

درواليبال ابتدا بايد رقابت هاي مراحل مقدماتي صورت پذيرد و هنوز مشخص نيست تيم واليبال كشورمان با چه تيم هايي همگروه شده است.

در واترپلو تيم ملي كشورمان در گروه A رقابت ها با تيم هاي قطر(ميزبان)، فيليپين، كره و قزاقستان رقابت خواهد كرد. در گروه B هم تيم هاي ژاپن، چين، هنگ كنگ، عربستان و ازبكستان حضور دارند.

در رشته كبدي تيم ملي كشورمان در گروه A رقابت ها با تيم هاي هندوستان، ژاپن، نپال همگروه است و در گروه B تيم هاي بنگلادش ، پاكستان، تايلند و سريلانكا حضور دارند.

در ژيمناستيك نمادين تيم كشورمان درگروه سوم با تيم هاي ويتنام، ژاپن، كره ، چين و قطر همگروه شده است.