کاهش ۳۱ درصدی وقوع انواع سرقت‎ در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدا، محمدعلی محمدی اظهار داشت: با تلاشها و فعالیتهای شبانهروزی کارکنان انتظامی این شهرستان میزان وقوع سرقتها از ابتدای سال تاکنون ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وی عنوان کرد: با تقویت گشتهای انتظامی در مناطق مستعد جرم و کنترل سارقان سابقهدار سعی کردیم محیطی امن را برای شهروندان فراهم آوریم.
فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ استفاده از نگهبانان محله و مشارکت شوراهای معتمد پلیس را از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع سرقت در این شهرستان عنوان کرد.
وی با قدردانی از همکاری سایر دستگاههای امدادی و مشارکت مردم با پلیس در تمام طول سال به ویژه ایام تعطیلات گفت: همدلی و مشارکت خوب دستگاههای دولتی و غیردولتی تاثیر بسزایی در کاهش جرائم داشته است.
محمدی عنوان کرد: مهمترین اولویت برنامههای پلیس شهرستان اقدامات پیشگیرانه انتظامی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم بر مبنای همکاری و تعامل با مردم بوده است.
وی گفت: در اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، آموزشها و هشدارهای پلیسی نیز به صورت مستمر از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی توسط روسا و مدیران در مدارس، محلات و مساجد در سطح شهرستان برای شهروندان انجام شده است.
نظر شما