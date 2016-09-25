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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ خبر داد:

کاهش ۳۱ درصدی وقوع انواع سرقت‎ در کبودراهنگ

کاهش ۳۱ درصدی وقوع انواع سرقت‎ در کبودراهنگ

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ از کاهش ۳۱ درصدی وقوع انواع سرقت از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدا، محمدعلی محمدی اظهار داشت: با تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی این شهرستان میزان وقوع سرقت‌ها از ابتدای سال تاکنون ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: با تقویت گشت‌های انتظامی در مناطق مستعد جرم و کنترل سارقان سابقه‌دار سعی کردیم محیطی امن را برای شهروندان فراهم آوریم.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ استفاده از نگهبانان محله و مشارکت شوراهای معتمد پلیس را از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع سرقت در این شهرستان عنوان کرد.

وی با قدردانی از همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و مشارکت مردم با پلیس در تمام طول سال به ویژه ایام تعطیلات گفت: همدلی و مشارکت خوب دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تاثیر بسزایی در کاهش جرائم داشته است.

محمدی عنوان کرد: مهمترین اولویت برنامه‌های پلیس شهرستان اقدامات پیشگیرانه انتظامی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم بر مبنای همکاری و تعامل با مردم بوده است.

وی گفت: در اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، آموزش‌ها و هشدارهای پلیسی نیز به صورت مستمر از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی توسط روسا و مدیران در مدارس، محلات و مساجد در سطح شهرستان برای شهروندان انجام شده است.

کد مطلب 3778721

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