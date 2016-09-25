به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسد اله درویش امیری در دیدار با فعالان سیاسی شهرستان خدابنده با اظهار خرسندی از شور و نشاط سیاسی در بین فعالان حوزه سیاسی و همچنین نخبگان فرهنگی و اجتماعی این شهرستان، افزود: قانون اساسی که خونبهای بیش از ۲۰۰ هزار شهید گلگون کفن انقلاب می باشد ، میثاق نامه ای است که حقوق تمام مردم ایران حتی اقلیت های دینی و مذهبی در آن منظور شده و حرکت در چارچوب آن برای تمام احزاب ، فعالان سیاسی و اقشار مختلف جامعه ضروری است .

مدیر ارشد استان ادامه داد : فعالیت زیر پرچم پر افتخار و پراقتدار جمهوری اسلامی ، تحت لوای مقام معظم رهبری و در چارچوب های معین شده در قانون اساسی از مهمترین عوامل اتحاد و موفقیت کشور به شمار می آید . چراکه همه مردم ایران و تمام جناح ها و نیروهای سیاسی برکشتی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ناخدایی رهبر معظم انقلاب در دریای طوفانی حرکت می کندد و تاوان هرگونه آسیب وارده برکشتی ، گریبان همه مردم ، احزاب و جناح های سیاسی را خواهد گرفت .

وی به برهه های مختلف زمانی نظام مقدس جمهوری از بدو انقلاب تا به امروز اشاره کرد و گفت : دوران دفاع مقدس بهترین و برترین دوره اتحاد بین ملت ، دولت و امام امت بوده است و رشادت ها ، دلاوری ها و خاطرات زیبای آن دوران نباید فراموش شود و کارنامه درخشان نظام در دوران دفاع مقدس باید برای نسل سوم بیش از پیش تبیین شود.

درویش امیری شرایط سخت و دشوار فعلی دولت تدبیر وامید را یادآور شد و افزود : دولت در سال ۹۲ ، با ۵.۴ میلیون نیروی بیکار ، ۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و با ارز ۳۵۰۰ تومانی در شرایطی کشور را بدست گرفت که شدیدترین قطعنامه ها علیه کشور صادر و ارتباط خارجی کشور در حد چند کشور آفریقایی و آمریکای جنوبی محدود شده بود .

استاندار زنجان توفیق دولت در برجام را دستاورد بزرگی برای مردم و دولت دانست و گفت : دولت در جریان برجام ، جلوی صدور قطعنامه هایی را گرفت که تک تک آنها مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد کرده بود و بدین ترتیب انرژی هسته ای را برای ایران به عنوان یک حق بین المللی به ثبت رساند .

درویش امیری به توانمندی ارزشمند وزیرخارجه کشورمان در به پای میز کشاندن ۶ کشور قدرتمند جهان و زحمات طاقت فرسایی که متحمل شدند اشاره کرد و افزود : کارنامه درخشان دولت در زمینه سیاست خارجی و شکستن ابهت آمریکا ، کاملاً ستودنی است و شورای اطلاع رسانی دولت می بایست در این زمینه قویتر عمل نماید .

وی قانون مداری و تکیه بر نظم و انضباط، احیای سازمان مدیریت به مثابه مغز متفکر کالبد دولت، اصلاح سیستم نظام مالی کشور، ثبات در مدیریت و برنامه ریزی، مهار تورم و تثبیت قیمت ها، مهار رشد بیکاری، جلوگیری از افزایش بدهی های بانکی کشور و بهره برداری از میدان گازی مشترک با قطر را از شاخص ترین و مهم ترین دستاوردهای سه ساله دولت تدبیر و امید برشمرد و خاطرنشان کرد: در دولت های نهم و دهم، نبود ثبات در مدیریت کشور به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منجر به بی ثباتی مدیریت و بیماری نظام مالی کشور شده بود به طوری که در زمان حاضر بیش از ۹۱ درصد از درآمدهای کشور صرف هزینه های جاری و یارانه ها شده و تنها هفت درصد باقیمانده بودجه، صرف طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی می شود .

در ابتدای این نشست ، نماینده ستاد حامیان دولت تدبیر وامید ، شورای هماهنگی اصلاح طلبان و انجمن اسلامی فرهنگیان شهرستان ، نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل سیاسی استان ، به سمع و نظر استاندار رساندند .