خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهاد توسکی: پس از عملیات های موفق نیروهای عراقی در آزادسازی بخش اعظم مناطقی که داعش در سال ۲۰۱۴ به اشغال خود درآورده بود، این نیروها هم اینک به دروازهای موصل رسیده اند.

با آزادسازی ناحیه القیاره و شرقاط از لوث داعش هم اینک همه نگاه‌ها به سوی موصل آخرین مرکز تحت اشغال داعش برای آزادسازی با گذشت قریب به دو سال از اشغال این استان، دوخته شده اشت.

آمادگی برای این نبرد ادامه دارد. عملیات آزادسازی موصل نقطه عطف مهمی برای پایان داعش و آزادسازی آخرین اراضی تحت اشغال آن است. نبرد موصل دشواری های خاص خود را دارد زیرا نیروهای شرکت کننده در آن زیاد خواهد بود هم کُردها در عرصه هستند و هم ترکیه و آمریکایی ها. از سویی حشدالشعبی معمولا در عملیاتهایی که آمریکایی ها در آن مشارکت داشته اند مشارکت نمی کنند زیرا به آمریکا اعتمادی ندارند.

از سویی آزادسازی شهر موصل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا اگر موصل از دست این گروهک آزاد شود دیگر عامل جذب در عراق ندارد.

آنچه در نبرد موصل اهمیت دارد استفاده از تجارب نبردهای قبلی در صلاح الدین و الانبار و دیگر مناطق برای موفقیت عملیات سرنوشت ساز موصل است.

اما قبل از نبرد موصل عوامل متعددی وجود دارد؛ از جمله می توان به عامل بین المللی اشاره کرد که طی آن آمریکایی ها به دنبال تقویت جای پای خود در عراق هستند. آنها که در برابر موضع قوی ایران در حمایت از عراق ضد داعش خلع سلاح شده اند اینکه تلاش می کنند که با مشارکت در نبرد موصل به نوعی این خلاء ایجاد شده را پر کنند.

از سویی علاوه بر ترکیه که در بعشیقه نیروی نظامی دارد و مایل به مشارکت در این جنگ است نباید از تلاش کشورهای شورای همکاری به ویژه سعودی ها که به دنبال نفوذ هستند نیز غافل شد به ویژه که برخی سیاستمداران عراقی زمینه را برای این نفوذ هموار می کنند. ترکیه بی میل نیست که عملیاتی مشابه آنچه در سوریه به نام سپر فرات انجام داد در استان نینوا نیز انجام دهد.

عامل دیگر به آمادگی های لجستیکی نیروهای عراقی و آزادسازی مناطق مجاور شهر موصل مربوط می شود. تاکنون برخی مناطق در اطراف نینوا آزاد شده است و این کار را آسانتر می کند.

عامل سوم تاثیر گذار دیگر که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد بحث طرفهای شرکت کننده در نبرد است که به خود به مثابه آزمونی دشوار برای دولت عراق است. کسی به درستی نمی داند که نقش نیروهای پیشمرگه و حشدالشعبی در عملیات موصل چگونه است؟ نقش ائتلاف بین المللی به چه نحوی است؟ اوضاع پس از مرحله عملیات و هجوم چه خواهد شد؟ گزینه های مطرح شده در صورت پایان نیافتن جنگ و طولانی شدن آن چیست؟

عامل دیگر؛ بحث و جدلهایی است که میان گروههای سیاسی در این باره وجود دارد که با توجه به هویت شهر، نقش اعراب سنی در آزادسازی آن چگونه است؟ به هر حال شهر موصل از طیف ها و اقشار مختلف اعم از ترکمن، آشوری و کردها و نیز طیف سنی و شیعی تشکیل شده است. یکی دیگر از عوامل در زمینه عملیات موصل، نگرانی از طولانی شدن جنگ و تاثیر آن بر غیرنظامیان است.

یکی دیگر از عوامل در زمینه عملیات موصل، نگرانی از طولانی شدن جنگ و تاثیر آن بر غیرنظامیان است داعش محدودیت های سختی را بر ساکنان وضع کرده است تا آنها از شهر خارج نشوند و این شرایط را برای نیروهای عراقی سخت می کند. از همین رو باید تدبیر و تاکتیکی به کار گرفته شود که حداقل هزینه و بیشترین سرعت را به دنبال داشته باشد.

از نقاط قوت موجود به خوبی می توان بهره گرفت. از جمله آنها مخالفتهای گسترده با داعش است. برخی از عشایر در برابر تکفیری ها ایستاده اند. حملات هوایی موثری باید انجام شود و تلاش ویژه ای برای ارتباط برقرار کردن میان ساکنان و نیروهای امنیتی باید به عمل آید.

باید هلی برن موفقی در درون مناطق تحت اشغال داعش انجام گیرد و مراکز نظامی سابق ارتش به عنوان مکانی برای عملیات ضد تکفیری ها استفاده شود. می توان از موصلی هایی که تمایل به جنگ با داعش دارند و تعداد آنها زیاد است برای جنگ با این گروهک بهره برد.

ارتش عراق از جنوب و پیشمرگه ها در شرق نینوا هستند. از عنصر نارضایتی عمومی در موصل ضد داعش به خوبی می توان بهره برد.

اوضاع به تاکتیک داعش مربوط می شود و اینکه قصد مقابله داشته باشد یا سرکرده های آن به سوریه فرار کنند تا دست به بازسازی و تجدید قوا بزنند.

از سویی نباید از جبهه الحویجه در جنوب کرکوک غافل شد زیرا عقبه نیروهای عراقی را در معرض خطر قرار می دهد.

اقدامات داعش

اخیرا حرف «م» بر روی دیوارهای موصل نقش بسته که اختصار کلمه مقاومت است. این حرف رمز گروههای مخالف ضد داعش در موصل است و تکفیری ها برای مقابله با آن دست به اعدامهای گسترده زده اند.

این اعدامها به نوبه خود نشانه یاس داعش است زیرا با گذشت روزها، تکفیری ها خطر را بیش از قبل احساس می کنند. داعش در شهر موصل خطر را احساس می کند و به عبارتی احساس ضعف می کند و همین موضوع سبب می شود که از شیوه های سرکوبگرانه استفاده کند تا نشان دهد که همچنان از قدرت کافی برخوردار است.

آنگونه که رسانه ها گزارش داده اند، اوضاع داعش در موصل خوب نیست و تروریستها از آشفتگی رنج می برند. داعشی ها به دنبال جداسازی موصل از دنیای خارج هستند؛ آنها نگران همکاری میان ساکنان و نیروهای عراقی هستند. استفاده از اینترنت ممنوع شده و همه شبکه های تلفن همراه قطع شده تا مبادا اطلاعاتی به نیروهای عراقی درز کند. اما با همه این شرایط ساکنان موصل از داعش ترسی ندارند. داعش مقرها و مخازن و انبارهای تسلیحاتی خود را تغیر داده و سرکرده های این گروهک محل اقامت خود را عوض کرده اند.

داعش مقرها و مخازن و انبارهای تسلیحاتی خود را تغیر داده و سرکرده های این گروهک محل اقامت خود را عوض کرده اند دهها مقر داعش در موصل عوض شده و انبارهای بزرگ سلاح و مهمات به مخازن و انبارهای کوچک تقسیم شده اند تا در صورت هدف قرار گرفتن خسارات کمتری به داعش برسد. مقرهای داعش که معمولا در منازل اشغال شده قرار دارند از منزلی به منزل دیگر منتقل می شوند. این منازل معمولا متعلق به افرادی است که از ترس داعش فرار کرده اند و داعش آنها را مصادره کرده است.

انبارهای سلاح و مهمات از ساختمانهای دولتی به مراکز مسکونی و بیمارستان ها منتقل شده است.

داعش به اندازه ای از ارتباط مردم موصل با نیروهای عراقی واهمه دارد که اعلام کرده، هر که تلفن همراه با خود داشته باشد اعدام خواهد شد. در این میان داعشی ها به ویژه عوامل بومی این گروهک، سخت به دنبال اسناد و مدارک جعلی و تقلبی برای فرار در صورت شروع عملیات موصل یا همراه شدن با آوارگان هستند.

برخی رسانه ها به نقل از منابع آگاه در موصل، قیمت اسناد را به ۵۰ هزار دینار نیز برآورد کرده اند. خود داعشی ها که مُهر و اوراق و فرم های ویژه را پس از اشغال موصل در اختیار دارند، اقدام به جعل اسناد می کنند. البته این وظیفه نهادهای امنیتی عراق را پس از آزادسازی اندکی دشوار می کند هر چند که اسناد و شناسنامه و مدارک تازه جعل شده با اسناد واقعی که کهنگی آنها مشخص است، می تواند قابل تمایز باشد.

داعشی ها اخیرا آنگونه که برخی منابع محلی در نینوا به رسانه های عراقی اعلام کرده اند، از خودروهای ویژه برای انتقال خانواده های خود در داخل شهر استفاده می کنند که به تاکسی های داعش معروف هستند. این نشانه ترس از هدف قرار گرفتن است.

در عرصه میدانی نیز علاوه بر احداث خاکریز و حفر خندق، این خطر وجود دارد که داعش هنگامی که تحت فشار قرار گیرد از تسلیحات شیمیایی استفاده کند. بسیاری از بعثی ها که زمانی در خدمت صدام بودند هم اینک در صفوف داعش به سر می برند و استفاده از گاز شیمیایی خردل را می دانند. داعش احتمالا شبکه های زیر زمینی و تونلهایی حفر کرده و خود را آماده نبرد طولانی کرده است.

داعش احتمالا شبکه های زیر زمینی و تونلهایی حفر کرده و خود را آماده نبرد طولانی کرده است به همان اندازه که نیروهای عراقی خود را آماده جنگ کرده اند، تکفیری ها نیز انبارهای غذایی را آنگونه که برخی رسانه های عراقی اعلام کرده اند، انباشته از آذوقه برای مدت پنج سال کرده اند.

تکفیری ها خودروهای مملو از مواد منفجره تهیه کرده اند و به دنبال تقویت توپ ۱۲۰ میلی متری هستند. آنها با حفر خندق و قرار دادن مخازن نفتی در نزدیکی این خندق ها به دنبال ایجاد نهری از آتش هستند تا پیشروی نیروهای عراقی را کُند و دید هواپیماها را محدود کنند. هر چند که این اقدامات داعش فقط به دشوار شدن شرایط جنگ منجر می شود و تکفیری ها را نجات نمی دهد.