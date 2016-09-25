به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یکی از مسوولان امنیتی عراق از هلاکت ده ها تَن از اعضای داعش در شهر الرمادی خبر داد.
بر اساس این گزارش «قاسم المحمدی» فرمانده عملیات الجزیره در سخنانی اظهار داشت: ۴۰ عضو داعش پس از ناکام ماندن هجومشان به شهر هیت در غرب الرمادی به هلاکت رسیدند.
این در حالی است که تروریست های داعش امروز یکشنبه مناطقی در بغداد پایتخت عراق را هدف حملات وحشیانه خود قرار دادند که منجر به جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان عراقی شد.
در پی این حملات انتحاری داعش به مناطقی در بغداد ۷ نفر از شهروندان این کشور جان خود را از دست دادند و ۲۸ تَن دیگر نیز زخمی شدند.
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