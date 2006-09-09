ابومازن با كمك كشورهاي عربي براي بركناري دولت حماس آماده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه القدس العربي چاپ لندن نوشت : مسئولان فلسطيني گفتند: رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين براي بركناري دولت حماس به رياست اسماعيل هنيه و ماموركردن شخصيت مستقل براي تشكيل دولت جديد طي هفته آينده آماده است .

روزنامه مذكوربه نقل ازمنابع نزديك به ابومازن اعلام كرد: پس ازگذشت ساعتهاي طولاني مذاكرات بين جنبشهاي فتح و حماس درمورد تشكيل دولت وحدت ملي توافق حاصل نشد.

روزنامه القدس العربي به نقل ازمسئول جنبش فتح نوشت : جنبش حماس بررياست خود بر دولت وحدت ملي پافشاري مي كند، ولي اين اصرار به جلوگيري از انزواي دولت در سطح بين المللي كمك نمي كند.

طبق اعلام اين منابع، ابومازن اخيرا براي كسب حمايت سياسي مالي براي طرح آينده اش به كشورهاي عرب منطقه سفر كرد، زيرا وي به عنوان رئيس تشكيلات اختيار بركناري دولت جديد فلسطيني را دارد، اما وي بيم از آن دارد كه واكنش مردمي منجربه خشونت داخلي شود.

به گفته اين منابع، ابومازن به حمايت مالي كشورهاي عربي وحمايت سياسي چشم دوخته است كه به موجب آن محاصره اقتصادي ملت فلسطين شكسته و مذاكرات صلح فعال شود تا توده مردم به دستيابي يك راه حل سياسي اميدوار شوند.

اين منابع تصريح كردند كه ابومازن با حمايت از طرحهاي آينده اش، حمايت كشورهاي عربي را به دست آورده است .

زيپي ليوني وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي گفت : وقت آن رسيده است كه اسرائيل مذاكرات با فلسطينيان آغازكند، اما نبايد براي ديدار با ابومازن شرط گذاشته شود.