فوتسال ایران لیاقت حضور در فینال را دارد/ کار برابر روسیه سخت است

محمد هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی و پیروزی مقابل پاراگوئه، گفت: بازی سختی با پاراگوئه داشتیم. هر چه از روند بازی می‌گذشت بیشتر کنترل مسابقه را در دست می‌گرفتیم. بازیکنان ایران بسیار تلاش کردند و بازی بسیار قابل قبولی از خود نشان دادند.

وی افزود: به تک تک بازیکنان‌مان افتخار می‌کنیم. واقعا باید خسته نباشید جانانه به این بازیکنان بگوییم.

مربی تیم ملی فوتسال با بیان اینکه با اشاره به پیروزی ایران در این مسابقه، گفت: این نشان از قدرت فوتسال ایران است. ما از ابتدای بازی ها روند خوبی داشتیم. در گروهی بودیم که سه تیم آن وارد هشت تیم برتر شدند. حتی تیم مراکش هم لیاقت صعود به مرحله بعد را داشت و سه گل به اسپانیا زد.

هاشم زاده تاکید کرد: در حال حاضر خوشحالی وصف ناپذیری بر تیم ایران حاکم است. ممنونیم از تمام کسانی که ما را در این مدت حمایت کردند. واقعا از خوشحالی مردم خوشحالیم. امیدوارم بتوانیم جوابگوی محبتهای آنها باشیم.

وی درباره اینکه تیم ملی ایران بعد از ۲۴ سال دوباره تاریخ ساز شده است، گفت: اینکه تاریخ ساز شدیم جای شکرش باقی است. باید خدا را شکر کنیم. این به همت بازیکنان بر می گردد. نمی‌دانید بچه ها چه همت و انگیزه ای دارند و چه سختی‌هایی را متحمل شدند. این نتایج به زحمات چندین ساله بچه ها بر می گردد.

مربی تیم ملی فوتسال تاکید کرد: لیاقت بازیکنان ایران قرار گرفتن جزو چهار تیم برتر جهان و حتی رسیدن به فینال است؛ با اینکه این کار بسیار بسیار سخت است ولی ما تمام تلاشمان را می کنیم بهترین نتیجه را بگیریم.

هاشم زاده درباره رویارویی ایران با روسیه در مرحله نیمه نهایی، تصریح کرد: روسیه یک تیم بسیار بسیار قوی و سختکوش است و دفاع خوبی دارد. ما با این تیم چندبار بازی کرده ایم ولی شرایط جام جهانی با مسابقات دوستانه متفاوت است. باید تلاش کنیم به نتیجه مطلوبی برسیم. تمام تلاشمان را می کنیم. بچه ها با جان و دل مصمم هستند بازی خوب ارائه بدهند.

وی یادآور شد: تا روز بازی، روسیه را آنالیز می کنیم و نقاط ضعف و قوت این تیم را به بازیکنان منتقل خواهیم کرد. امیدواریم با شکست روسیه به فینال برسیم ولی باور کنید کار بسیار سخت است. البته ما هم چند نقطه ضعف داریم که باید آنها را برطرف کنیم.

مربی تیم ملی فوتسال درباره احساسش بعد از گل چهارم ایران به پاراگوئه در ثانیه های پایانی هم گفت: نمی دانم چه بگویم. خیلی خوشحال بودیم. لحظات بسیار شیرین و غیر قابل وصفی است. وقتی می بینیم یک ملت خوشحال هستند، این را نمی توان وصف کرد.