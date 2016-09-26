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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان:

اجرای ۲۲۴ طرح کنترل قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی همدان

اجرای ۲۲۴ طرح کنترل قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی همدان

همدان - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از اجرای ۲۲۴ طرح کنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان همدان خبر داد.

هادی قزوینه ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در راستای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با برگزاری دوره های آموزشی عنوان کرد: امسال ۲۶ هزار و ۹۵۴ نفر در استان همدان در این دوره های آموزشی شرکت کردند.

وی دانش آموزان مدارس، دانشگاه‌ها و کارکنان ادارات دولتی را از جامعه هدف در اجرای این برنامه عنوان کرد و گفت: آموزش ها به صورت چهره به چهره و کارگاهی بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از توزیع ۱۳ هزار بروشور پیرامون مضرات مصرف مواد مخدر در بین جامعه هدف خبر داد و گفت: طی نیمه نخست امسال کشفیات مواد مخدر در استان همدان ۲ هزار و ۵۰۴ کیلوگرم بوده که از افزایش ۱۷ درصدی برخوردار است.

قزوینه ماده مخدر تریاک را از بیشترین کشفیات عنوان کرد و با بیان اینکه بیشترین گرایش در استان همدان به مصرف مواد سنتی تریاک است، از کشف ۱۴۵ هزار و ۲۹۸ عدد قرص‌ روان گردان در استان همدان خبر داد و ادامه داد: طی اقدامات انجام شده از قاچاقچیان ۹۴ دستگاه خودرو، ۲۸ دستگاه موتور و ۹ قبضه اسلحه کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان همچنین به انجام ۵ هزار و ۵۹ عملیات مبارزه با مواد مخدر در استان همدان اشاره و عنوان کرد: ۳۲۹ طرح پاکسازی با محوریت برخورد با خرده‌فروشان استان انجام و ۲۲۴ طرح کنترل محورهای مواصلاتی نیز صورت گرفته است.

کد مطلب 3778763

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