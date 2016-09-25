آثار روزهای دوم و سوم مورد نقد قرار گرفت/پایان ماراتن گفتمان سازی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در ادامه برنامه های جنبی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر فارس نشست نقد و بررسی آثار روزهای دوم و سوم در بخش نقد و بررسی تئاتر «چایی راند آخر» به کارگردانی امیر بهبودنیا که با حضور حسن محمودی، علی حسام فر و حسن رونده برگزار شد، منتقد نشست طراحی صحنه و بازی های آن را ریشه یافته از روایتی که کارگردان وابسته به آن است، عنوان کرد و گفت: کار به شدت در روایت گری تجربی است درحالیکه باید روایت همه فهم تر برای مخاطب عام باشد.

این منتقد تئاتر انتخاب نوع روایت را در «چایی راند آخر» را موجب سیاه و سفید پرداخت شدن شخصیتها دانست و گفت: مفهوم خیانت در این اثر هم مانند یک گفتمان قالب کاملا مستتر شده است.

در ادامه بهبودنیا از تلاش خود در انتخاب نوع رفتار ضخصیت و دیالوگها در این اثر نام برد و یادآور شد: کدهایی گذاشتم که تماشاگر با کمی ریزبینی متوجه داستان می شود.

در «چایی راند آخر» خیانت نیست/موضوع در پیوند با عاقبت اندیشی است

وی با تاکید بر اینکه موضوع در «چایی راند آخر» خیانت نیست، تصریح کرد: بیش از اینکه بخواهم این را رد نمایم، موضوع اثر در پیوند با عاقبت اندیشی است، شاید جاهایی تماشاگر حدس زده باشد که خیانتی در کار است اما تم اثر از ابتدا آینده نگری است.

بهبودنیا اضافه کرد: تمام تلاشم در تمرین ها پرهیز از فرسایش بازی ها در بازیگران بود البته معتقدم بازی ها در جاهایی تحلیل رفته است.

همچنین دیگر منتقد نشست نقد و بررسی «چایی راند آخر» با این توضیح که تماشاگر به لحاظ تقسیم بندی قصه را تا جایی دنبال می کند، بیان کرد: فضای ذهنی ساخته شده در این اثر با آنچه تفکیک نور و موسیقی می کند، ممکن شده است، بر اساس این فضا قاعدتا بازی برای مخاطب قابل پذیرش می شود.

حسن رونده، ادامه داد: تئاتر، سینما و تلویزیون بازتاب عینی جامعه اند اما در اکثر آثار این دوره از جشنواره تئاتر فجر استان فارس فضای ذهنی به سمتی هدایت می شود که اولویت های دیگری هم می توانست به آن افزود.

«نارکولپسی» از روایت های واضح جشنواره بود/ باید کارگردان را لت و پار کرد

در ادامه این نشست که در تالار غزل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد کارگردان تئاتر «نارکولپسی» به جمع حاضران در جلسه پیوست که علی حسام فر قصه آن را یکی از روایت های واضح جشنواره استان فارس عنوان کرد.

وی درباره روایت این اثر، ادامه داد: در روایت پس زمینه شخصیت محمد که از چه رنج می برد را حاوی کدهای بازی و هدایت کارگردان با فاصله است ، یعنی رفتارهای او به مرور که قصه پیش می رود خیلی برای خمخاطب دست یافتنی می شود.

هادی امام مقدم کارگردان تئاتر «نارکولپسی» هم پیرامون این اثر با یادآوری اینکه تئاتر نامبرده در ۵ بخش تقسیم می شود که نارکولپسی یکی از این بخشهاست، افزود: هریک از بخش های اثر را انتخاب کردم و به هم پیوستم.

وی که نقد این تئاتر را خواستار شد، ادامه داد: معتقدم برای اجرای همگانی «نارکولپسی» باید کارگردان را لت و پار کرد.

امامی مقدم با تاکید بر اینکه تئاتر «نارکولپسی» اصلا کمدی نیست و بسیار تلخ است که می شود فقط آن را در گروتسک گنجاند، اضافه کرد: عنصر مربع در این اثر از آینده حکایت می کند.

علی حسام فر، منتقد جلسه هم پیرامون عنصر بازیگری این اثر با بیان اینکه رنگ آمیزی بازی ها در اثر امامی مقدم به آن جذابیت بخشیده، افزود: برای بازی های «نارکولپسی» طراحی به خوبی انجام گرفته است.

حسن رونده نیز با اشاره به نزدیک شدن این اثر به گروتسک، عنوان کرد: البته در جاهایی این موضوع به سادگی دریافت می شد، اما در دیگر جاها از کار بیرون می زد.

موفقیت «کندو» در پایان بندی است/قصه روی لبه تیغ حرکت می کند

«کندو» دیگر تئاتر حاضر در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس در این نشست با حضور مسعود احمدی نویسنده و کارگردان آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت که حسام فر با توجه به اینکه تاکید روی مسایل اجتماعی از دغدغه های کارگردان است، گفت: موفقیت «کندو» در پایان بندی است که مخاطب را به همراه تاثیرگذاری راهی بیرون از سالن می کند.

حسن رونده نیز «کندو» را از نظر موضوع دارای انتخابی هوشمندانه دانست و بیان کرد: اسیدپاشی در این اثر به نحوی است که همه نقاط این کره خاکی را درگیر داستان می سازد.

وی ادامه داد: در پردازش قصه جاهایی بخشی از اثر روی لبه تیغ حرکت می کند.

نویسنده و کارگردان تئاتر «کندو» با بیان اینکه انتخاب این عنوان به معنای نیش خوردن است، در پاسخ به عدم قصه گویی روایت، تصریح کرد: نمی توانستم در موضوع اسیدپاشی قصه گو باشم، از این رو از قصه گویی فاصله گرفتم.

قصه ای کلاسیک در تئاتر «رازها و دروغ ها»/از پرسپکتیو بیشتری بهره ببرد

شاهرخ ایوبی که با تئاتر «رازها و دروغ ها» قصه ای کلاسیک را بر اساس متنی از نغمه ثمینی به جشنواره تئاتر فجر فارس آورد دیگر میهمان نشست نقد و بررسی بود.

منتقد و کارشناس نشست نقد و بررسی «رازها و دروغ ها» را در حوزه اجرا و کارگردانی دارای میزانسن هایی در هم تنیده ارزیابی کرد و گفت: فاصله ها در این متن از نظر زیباشناختی در یکدیگر بافته شده اند.

حسن رونده درعین حال بازی های این تئاتر را غلو شده عنوان کرد و افزود: نیاز است برای اجرای همگانی، «رازها و دروغ ها» مورد تجدید نظر در بازیگری قرار گیرد و از پرسپکتیو بیشتری بهره ببرد.

حسن محمودی، دیگر منتقد نشست هم متن های متعلق به نغمه ثمینی، نمایشنامه نویس کشور را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: متن های ثمینی به سمتی در سال های اخیر رفته که خیلی آسان مفاهیم آن به دست نمی آید، از این رو بعضی قصه ها به دلیل شخصی سازی نیاز به تحلیل دارد.

«اسب قاتلین» تلفیقی از دو اتفاق «مکبث» و «آندره آ»/در ساحت اکسپرسیونیسم قرار دارد

در پایان این نشست، نمایش «اسب قاتلین» از شهرستان قیروکارزین مورد تحلیل حاضران قرار گرفت که منتقد جلسه متن آن را تلفیقی از دو اتفاق «مکبث» و «آندره آ» ارزیابی کرد.

حسن رونده، ادامه داد: در ساختار این نمایش آنچه مخاطب دریافت می دارد از واقعیت عقب است در حالیکه در طراحی صحنه که نقطه قوت اثر به شمار می رود، این عنصر کاربردی است.

حسن محمودی نیز با اشاره به اینکه هنرمندان تئاتر قیروکارزین در سالهای اخیر تلاش مشهودی از خود بروز داده اند پیرامون «اسب قاتلین»، عنوان کرد: این نمایش به دقت تولید شده و در ساحت اکسپرسیونیسم قرار دارد.

وی از نکات بارز آن را نور و طراحی صحنه دانست و افزود: این عناصر در خدمت نمایش است در حالیکه کارگردان اثر و عناصر نمایش اکسپرسیونیسم و قلم نویسنده(رضا گشتاسب» را به خوبی درک کرده است. زیرا به سراغ این متن رفتن هم جسارت می طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس که از دوم مهرماه آغاز شد، دوشنبه ۵ مهرماه با معرفی برگزیدگان در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به کار خود پایان می دهد.