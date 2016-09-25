به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بعد از ظهر امروز(یکشنبه) در جمع کانون اعضا و طرفداران حزب موتلفه بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: مردم نشان دادند که پای اجرای فرمان فرماندهی ایستادند و اگر مردم پای سختی های جنگ نمی ایستادند کاری از پیش نمی رفت.

وی افزود: همه ما به انقلاب بدهکار هستیم یک عده حسابشان را با انقلاب تسویه کردند و آن شهدا هستند.

حبیبی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: معتقدیم در هر دو انتخابات شورا ها و ریاست جمهوری اصولگرایان راهی جز اعتراف ندارند. تجربیات گوناگون نشان می دهد که اگر با تفرق وارد میدان شویم نتیجه ای نخواهیم گرفت.

دبیرکل حزب موتلفه ادامه داد: این امر را با محوریت روحانیت میسر می دانیم. اصولگرایی که روحانیت را قبول ندارد اصولگرا نیست. اصولگرای منهای روحانیت را اصولگرای منهای اصولگرا می دانیم. اسلام بدون روحانیت یعنی فرقه فرقان یا گروهک منافقین.

وی افزود: منظور از روحانیت آن دسته ای است که پشت سر امام و مقام معظم رهبری حرکت می‌کنند و الا صرف لباس روحانیت پوشیدن مهم نیست.

حبیبی با بیان اینکه تصمیم شورای مرکزی موتلفه این است که همراه با ائتلاف اصولگرایان به میدان انتخابات بیاید، تاکید کرد: ما گفتیم می خواهیم یک نامزد موتلفه ای داشته باشیم اما این حرف مغایرتی با ائتلاف اصولگرایان ندارد.

این فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: سیاست انتخاباتی ما در شوراها و ریاست جمهوری این است که با یک لیست، یک نام و یک صدا به میدان بیاییم.

دبیرکل حزب موتلفه تصریح کرد: حزب موتلفه نامزد دارد و اگر ائتلاف اصولگرایان صورت گرفت نامزد خود را معرفی می‌کند؛ اگر نامزد ما در ائتلاف پذیرفته شد حمایت می کنیم و اگر هم پذیرفته نشد از کسی حمایت می کنیم که در ائتلاف پذیرفته شده است.