۶۸ خانه بوم گردی در جزایر قشم، هنگام و هرمز ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، عبدالجواد کمالی گفت: ایجاد ۶۸ خانه بوم گردی در جزایر قشم، هنگام و هرمز طی سه سال گذشته به عنوان یکی از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید با هدف کمک به اقتصاد خانواده های روستایی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش ارزنده ای در افزایش سفرها به این جزایر داشته است. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیاست اداره کل گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم هم با محوریت توانمند سازی اقتصاد جوامع محلی در این منطقه آغاز شد و طی دو سال گذشته تعداد کاشانه های میهمان از یک واحد به ۶۸ واحد افزایش یافته است.

به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، ۳۲ کاشانه میهمان براساس ظرفیت های گردشگری روستاهای قشم در این جزیره، ۳۰ واحد در جزیره هرمز و ۶ واحد نیز در جزیره هنگام ایجاد شده است.

وی یکی از مهمترین اهداف ایجاد خانه های بوم گردی در جزایر قشم را معرفی فرهنگ بومی این منطقه در قالب فرهنگ ایرانی – اسلامی برشمرد و تاکید کرد: این سیاست علاوه بر کاهش مشاغل کاذب در این منطقه موجب افزایش شمار گردشگران قشم شده است.

کمالی با اعلام اینکه در این مراکز اقامتی، صنایع دستی هنرمندان جزیره نیز ارائه می شود، گفت: ۱۵ تعاونی صنایع دستی در جزایر قشم، هنگام و هرمز ایجاد شده که در قشم ۳۳۹ نفر به صورت مستقیم و افزون بر یکهزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم در تعاونی های جزیره قشم مشغول به کار هستند.

وی اظهارداشت: بیش از دو هزار نفر نیز در هفت تعاونی قایقداران حوزه گردشگری قشم در روستاهای طبل، سهیلی، گورزین، لافت، شیب دراز، هنگام و دیرستان در بخش گردشگری دریایی این منطقه مشغول به کار هستند. با ایجاد خانه های بوم گردی نگاه گردشگری به قشم به صورت چشمگیری تغییر یافته و ماندگاری مسافران در این مراکز نیز افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه اقتصاد یک نیاز اساسی برای جوامع محلی محسوب می شود، یادآور شد: اداره کل گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد دروه های آموزشی را با هدف توانمند سازی زنان قشمی برای کمک به اقتصاد خانواده طی سه سال گذشته با جدیت دنبال کرده است.

کمالی گفت: کاشانه های میهمان در نقاط مختلف جزیره قشم پراکنده هستند و این اماکن از نظر شکل و ماهیت و نوع خدمات با هم تفاوت دارند به طوری که در کنار خدمات اسکان، فرهنگ و آئین های این منطقه نیز در قالب اجرای انواع موسیقی محلی همچون ازوا، رزیف، شوشی، رقص شمشیر و همچنین ارائه اشیاء قدیمی در حوزه مردم شناسی، غذاهای محلی و صنایع دستی به گردشگران معرفی و ارائه می شود.