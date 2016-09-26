انتشار کتاب «جنگهای جدید اعراب»/ چرا بهار عربی شکست خورد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کمتر از بیست و چهار ماه پس از انجام خیزش های مردمی در جهان عرب که از آن تحت عنوان بیداری اسلامی یا به تعبیر دیگر بهار عربی، امید مردم کشورهای درگیر تغییر از دستیابی به یک نظام دمکراتیک و رهایی از حکومت های توتالیتر رو به زوال گذاشت.

ایجاد آشفتگی در لیبی، وقوع جنگ در یمن، سرکوب های فرقه ای در بحرین، ایجاد ناامنی و ظهور داعش در عراق و در نهایت در بدترین حالت، جنگ داخلی سوریه نتیجه این خیزش های مدنی بوده است. اگر مواردی همچون دخالت فیزیکی قدرت های بزرگ در این کشورها و تامین منافع آنها از طریق دامن زدن به این جنگ ها را هم به حساب بیاوریم که قطعا هزینه های پرداخت شده بابت این خیزش ها بیش از این می شود.

کتاب «جنگ های جدید اعراب» که به تازگی به قلم «مارک لینچ»، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه واشنگتن به رشته تحریر درآمده، به بررسی دلایل شکست در خیزش های اعراب پرداخته است.

وی در کتاب خود، این شکست ها را در مجموع، نتیجه انتخاب اشتباه بازیگران منطقه ای دانسته و با محکوم کردن دخالت های خارجی در منازعات کشورهای عربی معتقد است که چنین دخالت هایی تنها منجر به وخیم تر شدن اوضاع در این کشورها شده است.

وی در بخشی دیگر از کتاب خود به نکته مهمی اشاره می کند و آن اینکه، انقلاب در کشورهای عربی تازه و پس از شکل گیری این درگیرها آغاز شده و شروع منازعات داخلی را همزمان با آغاز انقلاب در این کشورها به حساب می آورد.

«لینچ» همچنین معتقد است که با ایجاد درگیری و جنگ های داخلی، هرگونه امید مردم کشورهای عربی و سیاستمداران غربی که به دنبال بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه خود هستند محکوم به شکست بوده و بی فایده به نظر می رسد.