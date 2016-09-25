به گزارش خبر گزاری مهر ، سردار حسین اشتری در دیدار با آیت الله طباطبایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، با اشاره به فرا رسیدن هفته گرامیداشت نیروی انتظامی که از نهم مهر ماه جاری آغاز می شود، افزود: هفته ناجا فرصت مغتنمی است که مردم با وظایف پلیس بیشتر آشنا می شوند.

وی تنوع ماموریت های نیروی انتظامی را یادآور شد و گفت: مهمترین وظیفه ناجا حفظ نظم و امنیت جامعه است که خوشبختانه در این راستا با همکاری و همدلی مردم گام های خوبی برداشته شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با تمام توان، تلاش می کنیم امنیت پایدار در شأن مردم را در جامعه مهیا سازیم، تصریح کرد: برخی از عناصر تروریستی در شمال غربی و جنوب کشور تلاش می کنند با ایجاد درگیری این منطقه را ناامن جلوه دهند که تلاش آنها قبل از به نتیجه رسیدن خنثی می شود.

کاهش پنج درصدی تلفات ناشی از سوانح رانندگی

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اشاره و تصریح کرد: یکی از مسیرهای تحقق این شعار برخورد و مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کالا است که نیازمند همکاری تمام دستگاه های ذیربط می باشد.

وی کاهش پنج درصدی تلفات ناشی از سوانح رانندگی از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را یادآور شد و گفت: احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف مردم ضامن سلامت آنها در رانندگی است.

برخورد با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه پلیس تمام توان خود را در اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی به کار بسته است،اظهار داشت: برخورد با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی است.

سردار اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی در بحث برخورد با آسیب های اجتماعی تنهاست،افزود: برای بیش از ۲۶ دستگاه در شورای فرهنگ عمومی وظیفه و مسئولیت پیش بینی شده است که اگر به وظایف خود عمل کنند دیگر شاهد این ناهنجاری ها در سطح جامعه نخواهیم بود.

فرمانده ناجا در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های ائمه جماعات سراسر کشور از نیروی انتظامی، اظهار داشت:برقراری امنیت پایدار در کشور نیازمند همکاری،همدلی و مشارکت تمام دستگاه های ذیربط در تحقق این مهم است.

تمام دستگاه ها و سازمان ها باید با نیروی انتظامی همکاری کنند

آیت الله طباطبایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان نیروی انتظامی در برقراری و حفظ امنیت کشور،افزود: تمام تلاش ماموران نیروی انتظامی برای تأمین امنیت پایدار در جامعه مورد تأئید اینجانب و رضایت مردم قرار دارد.

وی برخورد و مبارزه با قاچاق کالا را یادآور شد و گفت:مبارزه با این پدیده که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند باید قبل از ورود به کشور و توزیع آن در سطح جامعه باشد و تمام دستگاه ها و سازمان ها باید با نیروی انتظامی همکاری کنند.

امام جمعه اصفهان در ادامه برخورد قضائی قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و کالا در کاهش این پدیده را مورد تأکید قرار داد و گفت: مهمترین برخورد، ایجاد محرومیت های اجتماعی برای قاچاقچیان است که می تواند نقش بسزایی در کاهش قاچاق کالا و مواد مخدر داشته باشد.