به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور در این زمینه بیان داشت: مناقصه این پروژه انجام و پیمانکار آن مشخص‌شده است که به‌زودی عملیات اجرایی آن نیز در مجتمع ساحلی آغاز می‌شود.

وی در ادامه با توضیح اینکه این عملیات اجرایی شامل احداث مخزن ۲۵۰ متر مکعبی بتنی می‌شود افزود: احداث ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی مخزن برکه دوکا، عمانی و آب بندی مخازن از مشخصات این پروژه است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مجتمع با جمعیتی بالغ‌بر ۱۷ هزار و ۶۵۹نفر با اتمام پروژه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مندمی شوند. هزینه این پروژه بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال بوده که از طریق بخش خصوصی اجرایی می‌شود.