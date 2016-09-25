بیشترین سهمیه دریافت تاکسی نو متعلق به شهرستان ملارد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی فرماندار ملارد عصر یکشنبه در جلسه شورای بانک های این شهرستان که در فرمانداری این منطقه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبریک بازگشایی مدارس وآغاز بهار علم و دانش اظهار داشت: مقاومت و توسعه علمی، دو رکن اساسی در پیشرفت و اقتدار و عزت کشور محسوب می شود و امیدواریم با تحقق اهداف از پیش تعیین شده در دو حوزه خرد و کلان، موفقیت ها و توفیقات هر چه بیشتری حاصل شود.

وی افزود: یکی از اولویت های فعلی کشور به شکوفایی اقتصادی معطوف می شود که شهرستان ملارد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

خطیبی با اشاره به این نکته شهرستان ملارداز ظرفیت و پتانسیل بالایی در حوزه کشاورزی و دامپروری برخوردار است، گفت: حوزه های کشاورزی و دامداری از ظرفیت های ویژه این خطه(شهرستان ملارد) محسوب می شوند که لازمه رونق و پیشرفت در این عرصه، حمایت هر چه بیشتر مالی و اقتصادی است.

فرماندار ملارد با تأکید بر ضرورت ارائه تسهیلات در بخش زراعت شهرستان عنوان کرد:امیدواریم بانک ها با ارائه تسهیلات ویژه و هموار سازی روند آن و تزریق اعتبارات، این نیاز جدی حوزه زراعت و تولید شهرستان ملارد را تأمین کنند.

وی بازگشت معوقات پرداختی را بسیار مهم و جدی دانست و افزود:بازگشت معوقات و تسهیلات پرداختی و اخذ ضمانت های لازم از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود، زیرا بازگشت مبالغ و تسهیلات ارائه شده به سیستم پولی کشور، امری حائز اهمیت به شمار می رود که باید برای تحقق آن تدابیر موثری اتخاذ شود.

خطیبی عنوان کرد: واحد های گلخانه ای و تولیدی با دریافت تسهیلات از رونق و طراوت بیشتری برخوردار می شوند و به واقع موانع پیش رو در مسیر فعالیتی آن ها با چنین تسهیلاتی برداشته خواهد شد.

فرماندار ملارد با اشاره به لزوم افزایش دستگاه های خود پرداز در شهرستان ۴۵۰ هزار نفری ملارد گفت: گاهی مشاهده می شود پس از واریز یارانه ها، صف هایی طولانی در مقابل خودپردازها تشکیل می شود که این موضوع موید کمبود تعداد دستگاه های تعبیه و مستقر شده در این خطه است که باید با مساعدت و همگرایی بانک ها، نسبت به رفع آن اقدام لازم صورت پذیرد.

وی در پایان با اشاره به ارائه تسهیلات به متقاضیان دریافت تاکسی نو در این منطقه یادآور شد:شهرستان ملارد از بیشترین سهمیه دریافت تاکسی در کشور برخوردار بوده که این امر نشان دهنده ضریب استهلاک بالای ناوگان حمل و نقل شهر ملارد در بخش تاکسیرانی و رایزنی ها وتعاملات مثبت و سازنده دستگاه های مسئول است.