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۱۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۵۶

در اجلاس منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني عنوان شد:

مرگ 25 ميليون نفر به دليل بيماري هاي مزمن طي 10 سال آينده

معاون مديركل بيماري هاي مزمن و مسري منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني با بيان اين مطلب كه بيمارهاي مزمن هيچ تبعيضي سني ندارد ، گفت: اگر روند رشد بيماري هاي مزمن ادامه داشته باشد تا 10 سال آينده 25 ميليون نفر در منطقه به دليل بيماري هاي مزمن مي ميرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اصفهان ، خانم دكتر كاترين در پنجاه و سومين اجلاس منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني ، خواستار ابتكار جهاني براي مديريت بيماري هاي مزمن شد.

وي گفت: بايد ابتكار جهاني براي مديريت بيماري هاي مزمن اجرا شود تا همه كشورها در آن درگير شوند و سازمان بهداشت جهاني هم به يك تعهد جهاني در اين زمنيه نياز دارد.

كاترين همچنين نسبت به افزايش وزن در شرق مديترانه هشدار داد و گفت: تا 10 سال آينده 60 درصد زنان و 46 درصد مردان اين منطقه داراي افزايش وزن خواهند بود كه زمينه ساز امراض مسري است.

معاون مديركل بيماري هاي مزمن و مسري منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني با ابراز نگراني نسبت به شيوع مصرف تنباكو در منطقه ، خواستار سياستگذاري دقيق سازمان بهداشت جهاني و كشورهاي منطقه براي كنترل مصرف تنباكو در منطقه مديترانه شرقي شد.

وي در پايان با بيان اينكه بيماري هاي مسري قابل پيشگيري است ، گفت: وزراي بهداشت كشورها بايد به پيشگيري و آموزش توجه بيشتري داشته باشند.

کد مطلب 377882

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