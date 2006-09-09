مرگ 25 ميليون نفر به دليل بيماري هاي مزمن طي 10 سال آينده

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اصفهان ، خانم دكتر كاترين در پنجاه و سومين اجلاس منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني ، خواستار ابتكار جهاني براي مديريت بيماري هاي مزمن شد.

وي گفت: بايد ابتكار جهاني براي مديريت بيماري هاي مزمن اجرا شود تا همه كشورها در آن درگير شوند و سازمان بهداشت جهاني هم به يك تعهد جهاني در اين زمنيه نياز دارد.

كاترين همچنين نسبت به افزايش وزن در شرق مديترانه هشدار داد و گفت: تا 10 سال آينده 60 درصد زنان و 46 درصد مردان اين منطقه داراي افزايش وزن خواهند بود كه زمينه ساز امراض مسري است.

معاون مديركل بيماري هاي مزمن و مسري منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني با ابراز نگراني نسبت به شيوع مصرف تنباكو در منطقه ، خواستار سياستگذاري دقيق سازمان بهداشت جهاني و كشورهاي منطقه براي كنترل مصرف تنباكو در منطقه مديترانه شرقي شد.

وي در پايان با بيان اينكه بيماري هاي مسري قابل پيشگيري است ، گفت: وزراي بهداشت كشورها بايد به پيشگيري و آموزش توجه بيشتري داشته باشند.