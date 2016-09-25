زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی آبادان در شان مردم نیست

جلیل مختار در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم آبادان که در طول هشت سال دفاع مقدس با جان و اموال خود در برابر متجاوزان بعثی مقاومت کردند، حقشان بیش از اینها است و باید حقی را که مسئولان از آن به عنوان دین شان به خوزستان و به ویژه آبادان یاد می کنند، ادا کنند.

وی اضافه کرد: شاهد هستیم که آن زیرساختهای مهم در بخش آب، فاضلاب، آموزش، بهداشت و غیره وجود ندارد و انتظار می رود دولتمردان به پای مسائل بیایند و در حد توان، وسع و با روحیه جهادگری ورود کنند و برای عمران و آبادانی شهر بکوشند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم آبادان که از جان و مال خود گذشتند سزاوار این همه بی مهری و بی محبتی نیستند.

مختار در ادامه گفت: عوامل مختلفی در عقب ماندگی های شهری در بحث توسعه و بهبود زیرساخت ها وجود دارد که مهمترین آنها سوءمدیریتهای گذشته و عدم نظارت خوب و مناسب در سیستمهای اجرایی بوده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: این مسائل سبب شده تا خروجی موجود مورد رضایت مردم شریف آبادان نباشد، از دولتمردان به عنوان خادمان نظام می خواهیم تا به این امر مهم بیشتر توجه کنند تا بتوانند خدماتشان را با توجه به زیرساختهای موجود در آبادان عملیاتی کنند و روزی برسد که شاهد آبادی آبادان باشیم.