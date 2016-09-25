لرستان درگیر تهدید خطوط انتقال انرژی/ثبت۵۴ روز آلوده در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیفی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه عناصر تاثیرگذار بر مدیریت پدافند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و سلسله مراتب فرماندهی و... هستند، اظهار داشت: مسئله مهم تراکم نسبی جمعیت استان است که ۶۲ نفر در کیلومتر مربع بوده و این در صورتی است که تراکم نسبی در رنج کشوری ۴۲ نفر در هر کیلومتر مربع است.

وی بیان داشت: تهدیدات پدافند غیرعامل در استان را در پنج حوزه از قبیل حوزه راه، حوزه کشاورزی، حوزه طبیعی، حوزه اجتماعی و حوزه مسکن تفکیک کرده ایم.

سیفی عنوان کرد: براساس اعلام سازمان محیط زیست در سال ۹۵ تعداد روزهای آلوده استان لرستان به خاطر ریزگردها ۵۴ روز بوده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان با بیان اینکه بعضی از مکان یابی های نادرست که طی سال های گذشته صورت گرفته می توانند به عنوان تهدید باشند، عنوان کرد: مکان یابی های نادستی از قبیل انبارهای نفت شهر خرم آباد و لوله های سوخت در زیر شهرستان ازنا نزدیک به مراکز جمعیتی هستند که ممکن است تهدید باشند.

سیفی به انبارهای نفت شهرستان خرم آباد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بر اساس آیین نامه های اعلام شده مراکز ذخیره نفت باید در خارج از نقاط تمرکز جمعیتی باشند.

وی اضافه کرد: زمانی که مکان یابی انبارهای نفت خرم آباد انجام شده احتمال این نبود که شهر خرم آباد به آن سمت گسترش پیدا کند اما در حال حاضر این انبارها نزدیک به مراکز جمعیتی هستند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان افزود:انبارهای نفت خرم آباد علاوه بر اینکه نزدیک به جاده اصلی هستند در نزدیکی فرودگاه نیز قرار گرفته اند.

سیفی با بیان اینکه لرستان شاه راه ارتباطی شمال - جنوب و محل عبور خطوط متعدد انتقال انرژی است، افزود: اکثر شهرهای لرستان به نوعی درگیر تهدید حوزه انرژی هستند.

وی افزود: تنها شرکتی که برای فعالیت خود از اداره کل پدافند غیرعامل استانداری استعلام گرفته نیروگاه گازی خرم آباد در پل باباحسین است که برای مکان یابی از ما استعلام گرفته است.

سیفی به اقدامات اداره کل پدافند در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: اقداماتی از قبیل برنامه محور بودن فعالیت های تخصصی، برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای پدافند غیرعامل، برگزاری رزمایش ها و مانورهای تخصصی در حوزه های مختلف، راه اندازی و فعال کردن قرارگاه های تخصصی و ... از جمله اقدامات این اداره کل در سالجاری است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان با بیان اینکه آیین نامه هایی که از طرف سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام شده ۵۴ جلد است، گفت: ۳۲ جلد از این آیین نامه ها تدوین شده و در اختیار استان ها قرار گرفته است.

وی یکی از مهم ترین وظایف پدافند غیرعامل را بررسی اجرایی شدن مبحث ۲۱ دانست و گفت: سه بازوی مبحث ۲۱ اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی است.