پیام مرجع تقلید در پاسداشت یک شاعر/روایت چمران ازعکاسی گرمارودی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سیدعلی موسوی گرمارودی در قالب بیست و هشتمین مراسم شب شاعر در سازمان رسانه ای هنری اوج برگزار شد.

در این مراسم پس از قرائت قصیده محمدحسین انصاری نژاد خطاب به موسوی گرمارودی توسط خودش، حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد به سخنرانی پرداخت.

وی در بخش نخست به قرائت پیام حجت الاسلام شهرستانی وکیل تام الاختیار آیت الله سیستانی در ایران خطاب به موسوی گرمارودی پرداخت که در آن از این شاعر به عنوان عالمی مومن، مترجمی عمیق و صالح و شاعری متعهد و گرانقدر از تبار دعبل تجلیل شده بود.

مهدوی راد در ادامه با اشاره به اینکه موسوی گرمارودی به تعبیر قرآن کریم ذوالعین است، گفت: ایشان هم دارای قدرت تفکر و خلاقیت در حوزه های مختلف هستند و هم از نظر شخصیتی شکوهمند و نستوه. موسوی گرمارودی از تبارآنانی است که روزگار سیاسی و داغ و درفش دیده اند و با دعوت حق پای بیان حقیقت ایستاده اند و با دلی پاک، قلبی روشن بر این عهد ایستادند که فرجام ستم رفتنی است.

وی ادامه داد: در ادبیات دوران جاهلیت می خوانیم که در روزگار نزول قرآن بلاغت و فصاحت اعراب به شکلی بود که به قول جاهز کلمه و کلام مانند دیگی در سینه آنها می جوشید و هر گاه اراده می کردند می توانستند هر مفهومی را به قالب شعر بیاورند تا جایی که وقتی می خواستند بگویند امری فراگیر شده است عنوان می کردند که تبدیل به شعر شده است. به همین خاطر هم بود که رسول الله نیز شعر را گرامی می داشت و حسان را به شعر گفتن وا می داشت.

در ادامه این مراسم سیدمحمود دعایی نیز در سخنان کوتاهی با تجلیل از موسوی گرمارودی دو کتاب شامل: تازه ترین اثر منتشر شده توسط موسسه اطلاعات و آنچه که او به عنوان جدید ترین اثر یادگار بیت امام یاد کرد را به وی تقدیم کرد.

در ادامه مراسم همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در سخنانی به ذکر خاطره ای از موسوی گرمارودی پرداخت و گفت: من اولین بار ایشان را در مسجد هدایت دیدم. شب جمعه ای بود و جلسه تفسیر مرحوم طالقانی. آقای گرمارودی شعری درباره فلسطین خواندند که مورد تشویق همه قرار گرفت و همان هم باعث آشنایی ما شد. بعد از انقلاب هم به خاطر دارم که صبح جمعه ای به دعوت از شهید چمران به نخست وزیری آمد. یکی از معدود عکس هایی که من با برادرم دارم مربوط به همان دیدار است که ایشان از ما گرفت. خاطرم هست در اولین روز تیرماه ۶۰ نیز که همزمان با شهادت برادرم بود شعری سرود که در روزنامه ها منتشر شد.

وی در ادامه به قرائت این قطعه شعر پرداخت.

در ادامه این مراسم آیت الله حسینی جلالی از علمای حوزه نیز در سخنانی با اشاره به آشنایی اش با موسوی گرمارودی در قالب کنگره بزرگداشت شیخ کلینی و شعرخوانی این شاعر در وصف حضرت سیدالشهدا(ع) گفت: ایشان را از همان جلسه لبریز از ادب و اخلاق و تواضع و دارای سخنانی پرنفوذ دیدم که اینها به باور من ناشی از اخلاص و ارادتش به اهل بیت است.

وی افزود: موسوی گرمارودی شاعری است جامع که اشعارش گویای فرهنگ فارسی و غنی از لغات فارسی است.

در ادامه مراسم نوبت سخنرانی به بهاءالدین خرمشاهی رسید.

این ادیب با اشاره به ۴۰ سال دوستی اش با موسوی گرمارودی گفت: من ارادتم به ایشان با نشریه «نگین» شروع شد که در آن کتاب های معرفی شده توسط استاد را می خواندم و امروز هم خدا را شاکرم که نصف بیشتر عمرم را در خدمت ایشان بودم. گاهی شعرهایم را به ایشان می دهم که برایم اصلاح کنند و گاهی هم ایشان از من می خواهند کتابی را برایشان ویرایش کنم. افتخار ویرایش کم ارزشم بر کارهای با ارزش ایشان همواره با من است.

خرمشاهی در ادامه به ترجمه تازه منتشر شده موسوی گرمارودی از نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: ۵۰ سال بال بال می زدم تا نهج البلاغه را بخوانم ولی نمی شد. زمانی که استاد ترجمه شان را برای ویرایش به من دادند متوجه شدم با فصیح ترین ترجمه از این متن رو به رو هستم.

بخش دیگری از این مراسم به قرائت پیام آیت الله سبحانی از مراجع عظام تقلید خطاب به موسوی گرمارودی اختصاص یافت که در بخشی از آن عنوان شده بود ویژگی مهم موسوی گرمارودی استفاده از توان علمی و قریحه شاعری در ترویج مکتب اهل بیت و پاسداشت نظام اسلامی است.

در ادامه این مراسم پس از سخنرانی کوتاه محمود اسعدی دبیر همایش چهره های ماندگار و قرائت یکی از اشعار موسوی گرمارودی توسط سعید حدادیان، این شاعر برای سخنرانی به پشت تریبون آمد.

موسوی گرمارودی با تجلیل از تمامی حاضران و سخنرانان مراسم گفت: زمانی که ترجمه نهج البلاغه را تمام کردم خطاب به مولی علی (ع) گفتم امیدوارم که این کتاب وسیله ای شودکه شما به من عنایتی بفرمایید. واقعیت هم همین است که به همین گوشه نشینی و فعالیت فرهنگی ام دلخوشم و خدا را گواه می گیرم که در سراسر این کشور کسانی بیش از من صلاحیت آن را دارند که از کارهای فرهنگی شان قدردانی شود.