نشانه هایی از کوهنوردان مفقود شده گرگان پیدا شد/ جستجو ادامه دارد

طه میرصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دو کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات توسکستان اظهار کرد: از ساعات اولیه اعلام مفقود شدن دو کوهنورد در ارتفاعات توسکستان عملیات امداد و نجات آغاز شد و امروز (یکشنبه) با جستجوی ۸۰ درصد از منطقه یک چفیه پیدا شد که با شناسایی یکی از خانواده های مفقودین تایید شد که متعلق به یکی از کوهنوردان مفقود شده است.

وی افزود: عملیات جستجو همچنان ادامه دارد و پنج اکیپ عملیاتی دیگر مشترک از هیئت کوهنوردی و تیم امداد و نجات به جمع اکیپ های در حال جستجو اضافه شد.

مسئول اداره عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر گرگان تصریح کرد: در کنار اکیپ های عملیاتی چهار دستگاه خودروی هایلوکس، دو دستگاه خودروی آفرود و یک دست تجهیزات کوهستان هم به عملیات در حال جستجو اضافه شد.

میرصادقی با ابراز امیدواری از پیدا کردن این دو کوهنورد مفقود شده، گفت: با توجه به نشانه های پیدا شده امید داریم به زودی هر دو کوهنورد را پیدا کنیم؛ همچنین از صبح امروز تعدادی از نیروهای محلی که با مسیرهای کوهستانی و محل های احتمالی تردد مفقودین آشنایی دارند در این جستجو حضور دارند.

شایان ذکر است روز جمعه یک تیم کوهنوردی متشکل از ۲۰ نفر در ارتفاعات توسکستان درحال کوه نوردی بودند که دونفر از این افراد به نام های مانی کردی و محمدطاهری نژاد به دلیل تندرو بودن از گروه جدا می شوند و تاکنون بازنگشتند.