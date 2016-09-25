سپاه آمادگی ۱۰۰ درصدی پاسخ به تهدیدات را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجیزاده شامگاه یکشنبه در حاشیه همایش پیشکسوتان و طلایهداران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر کشور در زمینه های دفاعی دارای توان بالایی است، افزود: در حال حاضر به لحاظ برخورداری از توان و تجهیزات دفاعی در موقعیت مطلوبی قرار داریم ولی با این وجود نباید به وضعیت فعلی اکتفا کرده و باید نسبت به ارتقاء توان و تجهیزات امنیتی تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سپاه نسبت به رونمایی جدیدترین دستاوردهای موشکی خود اقدام کرده، ادامه داد: امسال به طور یقین در این خصوص رونمایی خواهیم داشت و تا آخر هفته اطلاعرسانی خواهد شد.
حاجی زاده افزود: در همه حوزهها اعم از موشکی زمین به زمین، بخش هواپیماهای بدون سرنشین و پهپادها، رادارها، جنگ الکترونیک و بخش های پدافندی فعالیتها را شبانه روز ادامه میدهیم چرا که ما دشمنانی داریم که شبانه روز تلاش میکنند.
وی گفت: ما نباید به آنچه که امروز به دست آوردیم اکتفا کنیم، اگر متوقف شویم به طور یقین محکوم به نابودی هستیم که به همین دلیل در همه حوزهها هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در تلاش هستیم و کارهای خوبی نیز انجام شده است
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه برخی از موشک ها در رژه نیروهای مسلح از جمله ذوالفقار رونمایی شد، ادامه داد: در مورد مشخصات موشک هایی که قرار است توسط سپاه رونمایی شود ما کارهایی که انجام میدهیم را گزارش میکنیم نه کارهایی که قرار است انجام دهیم.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر دارای آمادگی صدر دصدری در پاسخ به تهدیدات هستیم و سپاه و ارتش در این راستا پای کار هستند و مشکلی در زمینه آمادگی دفاعی نداریم.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه وضعیت موجود امنیت کشور توسط مردم جامعه احساس می شود و دارای ضریب امنیتی بالایی هستیم، افزود: وضعیت امنیتی همینی است که مردم حس میکنند و چیزی نیست که ما بخواهیم گزارش دهیم، در حال حاضر در همه استان ها، شهرها و شهرستانها امنیت به واسطه زحمات عزیزان ما در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات برقرار است.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروهای نظامی و امنیتی ما تلاش میکنند با وجود فشاری که دشمنان ما از بیرون از مرزها وارد میکنند، امنیت را برقرار کنند چرا که وضعیت ما مانند سایر کشورهایی که دشمنی و تهدیدی ندارند نیست.
حاجی زاده در زمینه آمادگی سپاه برای پاسخگویی به تهدیدات احتمالی، گفت: آمادگی ما برای پاسخ به تهدیدات به صورت صد در صد خواهد بود و سپاه و ارتش در این راستا پای کار هستند و مشکلی در این خصوص نداریم.
نظر شما