به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی یکشنبه شب در اولین همایش تجلیل از گندم کاران نمونه استان هرمزگان بیان داشت: کشوری موفق است که اولویت ها را بر اساس اهمیت آن اجرا کند. گندم یک کلاهک هسته ای بی صدا است. اگر می خواهید به قدرت گندم پی ببرید، بنگرید که در زمان حمله ناجوانمردانه رژیم صدام، مردم ایران در تهیه نان چه کشیدند.

وی عنوان کرد: استان هرمزگان از کم توانی دولتها بی نصیب نبود و گندم از کشورهای دیگر وارد می شد و در بندرشهیدرجایی در بدترین شکل نگهداری می شد.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه کشاورزی شغل انبیا است، خاطرنشان کرد: هیچ کاری افضل تر از تهیه سفره مردم نیست، بی همه چیز می توان زندگی کرد بی سفره نمی توان. تهیه نان مردم توسط دولت باید یک اولویت پر اهمیت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: به جای شغل زیبای کشاورزی چرا کارخانه و پشت میزنشینی زیبا شده است، اگر کشاورزی و تولیدات محصولات کشاورزی از اهمیت قرار نگیرد بسیاری از کارهای مملکت می لنگد.

وی گفت: گندم یک اصل است، امیدواریم سیاست گذاران مملکت به تولید و اهمیت گندم توجه کنند و خودکفایی پایدار گندم را در کشور داشته باشیم و به صورت مقطعی نباشد.