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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

رئیس هیات ورزش‌های روستایی سیستان و بلوچستان خبرداد:

اولین پیست شتردوانی سیستان و بلوچستان در بخش کورین احداث می شود

اولین پیست شتردوانی سیستان و بلوچستان در بخش کورین احداث می شود

زاهدان - رئیس هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی سیستان و بلوچستان گفت: بزودی اولین پیست شتردوانی در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان احداث می شود.

محمد امیر براهویی در مصاحبه با خبرنگار مهر  اظهار داشت: با توجه به علاقه و استقبال جوانان استان سیستان و بلوچستان از ورزش شتر دوانی طبق دستور و قول استاندار سیستان و بلوچستان بزودی اولین پیست شتردوانی در بخش کورین احداث خواهد شد .

وی افزود: سومین دوره مسابقات شتردوانی همزمان با برگزاری نخستین جشنواره پسته در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان برگزار شد.

وی گفت: این دوره از مسابقات شتردوانی با حضور استاندارسیستان و بلوچستان، فرماندار زاهدان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

براهویی افزود: در این دوره از مسابقات ۲۵ نفر شترسوار از شهرستانهای خاش، نصرت آباد و بخش کورین شرکت داشتند که مسافت ۳ کیلومتری مسابقه را را طی کردند.

رئیس هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: هدف از برگزاری مسابقات شترسواری، مشارکت روستاییان و ترویج ورزش شترسواری بین جوانان و نوجوانان استان است که مورد استقبال باشکوهی در کورین قرار گرفت.

کد مطلب 3778873

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    نظرات

    • امیرعلی براهویی ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
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      پاسخ
      باسلام دو بار درمسابقه شتر دوانی شرکت کردم مقام اوردم ولی ازجایزه خبری نبود لطفا پیگیری کنید.اگر به این صورت پیش بره همون بهتر که اصلا پیست احداث نشود چون دچار چالش میشود

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