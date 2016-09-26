اولین پیست شتردوانی سیستان و بلوچستان در بخش کورین احداث می شود

محمد امیر براهویی در مصاحبه با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به علاقه و استقبال جوانان استان سیستان و بلوچستان از ورزش شتر دوانی طبق دستور و قول استاندار سیستان و بلوچستان بزودی اولین پیست شتردوانی در بخش کورین احداث خواهد شد .

وی افزود: سومین دوره مسابقات شتردوانی همزمان با برگزاری نخستین جشنواره پسته در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان برگزار شد.

وی گفت: این دوره از مسابقات شتردوانی با حضور استاندارسیستان و بلوچستان، فرماندار زاهدان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

براهویی افزود: در این دوره از مسابقات ۲۵ نفر شترسوار از شهرستانهای خاش، نصرت آباد و بخش کورین شرکت داشتند که مسافت ۳ کیلومتری مسابقه را را طی کردند.

رئیس هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: هدف از برگزاری مسابقات شترسواری، مشارکت روستاییان و ترویج ورزش شترسواری بین جوانان و نوجوانان استان است که مورد استقبال باشکوهی در کورین قرار گرفت.