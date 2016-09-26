به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در بازدید از پروژه های عمرانی استان البرز (پروژه اتوبان شهید همت) که صبح دوشنبه انجام شد، با تاکید بر لزوم جابجایی دکل های برق و تسریع بر عملیات عمراتی این پروژه، اظهار کرد: باید همه مشکلات بررسی و حل شود زیرا تا بهره برداری پروژه زمانی باقی نمانده است.

نوبخت با اشاره به اینکه معضلاتی در اجرای عملیات عمرانی پروژه اتوبان شهید همت وجود دارد، از شهرک المهدی و دکل‌های برق به عنوان بزرگترین معارضان این پروژه یاد کرد و گفت: رفع معارض این پروژه برای تسریع در عملیات اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت به این پروژه نگاه مثبتی دارد، گفت: وجود مشکلات نباید باعث شود که زمان بهره برداری این پروژه به تاخیر افتد.

سخنگوی دولت تاکید بر لزوم جابجایی دکل‌های برق توسط استانداری البرز و وزارت نیرو افزود: هیچ مشکلی نباید این پروژه را متوقف کند به همین منظور جلسات هماهنگی پیمانکار با کارفرما در دستور کار قرار گیرد.

نوبخت با تاکید بر اینکه برنامه زمان بندی این پروژه تا پایان هفته باید ارائه شود، گفت: امیدواریم با همکاری پیمانکار زمان بهره برداری این پروژه کاهش یافته و هرچه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسد.