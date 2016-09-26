زنجان دارای کمترین آلودگی در زمینه مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مواد مخدر، افزود: خوشبختانه اتفاق نظر و عزم همگانی در بحث مقابله و مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان وجود دارد.

استاندار زنجان گفت: چالش ها و معضلات اجتماعی یک خبر را طوری نشر ندهیم که باعث پریشانی و نگرانی مردم شود و این اصلا خوب نیست و اثر تخریبی درجامعه ایجاد می کند و وجود چالش به صلاح جامعه نیست.

درویش امیری تاکید کرد: رسانه ها در انتشار اخبار دقت کنند و نشر آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها در جامعه خوب نیست.

وی با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند یک عزم جدی و همگانی است، گفت: باید بررسی آسیب های اجتماعی از ابعاد و منظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان گفت: وجود یک معتاد در کشور و استان هم زیاد است و در این میان باید معضل اعتیاد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و باید برای آرامش مردم تلاش لازم شود.

درویش امیری یاد آورشد: معتاد بیمار است و برای درمان معتاد باید مرکز کار آفرینی برای معتادان بهبود یافته ایجاد شود.

وی تصریح کرد: استان زنجان کریدور شمالغرب کشور است و در این میان کشفیات مواد مخدر که در این استان تنها مختص زنجان نیست.

استاندار زنجان آموزش های انجام شده در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان زنجان را بسیار خوب اعلام کردو افزود: توجه به آموزش اثر بخشی خوبی را به دنبال دارد.

درویش امیری افزود: براساس ارزیابی های انجام گرفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، زنجان کمترین آلودگی در زمینه مواد مخدر را دارد و تحقق این امر مهم در راستای آموزش بوده است و در این میان فضای فرهنگی و مذهبی و اعتقادی هم در تحقق این امر مهم دخیل بوده است.