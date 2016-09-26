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۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۴

استاندار زنجان:

زنجان دارای کمترین آلودگی در زمینه مواد مخدر است

زنجان دارای کمترین آلودگی در زمینه مواد مخدر است

زنجان- استاندار زنجان گفت: بر اساس آمارهای موجود ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، زنجان دارای کمترین آلودگی در زمینه مواد مخدر است،

به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مواد مخدر، افزود: خوشبختانه اتفاق نظر و عزم همگانی در بحث مقابله و مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان وجود دارد.

استاندار زنجان گفت: چالش ها و معضلات اجتماعی یک خبر را طوری نشر ندهیم که باعث  پریشانی و نگرانی مردم شود و این اصلا خوب نیست و اثر تخریبی درجامعه ایجاد می کند و وجود چالش به صلاح جامعه نیست.

درویش امیری تاکید کرد: رسانه ها در انتشار اخبار دقت کنند و نشر آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها در جامعه خوب نیست. 

وی با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند یک عزم جدی و همگانی است، گفت: باید بررسی آسیب های اجتماعی از ابعاد و منظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان گفت: وجود یک معتاد در کشور و استان هم زیاد است و در این میان باید معضل اعتیاد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد و  باید برای آرامش مردم تلاش لازم شود.

درویش امیری یاد آورشد: معتاد بیمار است و برای درمان معتاد باید مرکز کار آفرینی برای معتادان بهبود یافته ایجاد شود.

وی تصریح کرد: استان زنجان کریدور  شمالغرب کشور است و در این میان کشفیات مواد مخدر که در این استان تنها مختص زنجان نیست.

استاندار زنجان آموزش های انجام شده در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان زنجان را بسیار خوب اعلام کردو افزود: توجه به آموزش اثر بخشی خوبی را به دنبال دارد.

درویش امیری افزود: براساس ارزیابی های انجام گرفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، زنجان کمترین آلودگی در زمینه مواد مخدر را دارد و تحقق این امر مهم در راستای آموزش بوده است و در این میان فضای فرهنگی و مذهبی و اعتقادی هم در تحقق این امر مهم دخیل بوده است.

کد مطلب 3778900

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