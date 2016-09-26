کشف ۸۳۰ کیلو گرم مواد مخدر در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار شیر محمدی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، از کشف و ضبط بیش از ۸۳۰ کیلو گرم انواع مواد مخدرسنتی و صنعتی طی شش ماهه سالجاری در استان زنجان خبر داد.

وی اظهار کرد: طی شش ماهه سالجاری ۲۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده و ۱۳ مرحله طرح پاکسازی انجام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از کشف و ضبط ۲۳۶ دستگاه خودرو و دستگیری هزار و ۴۴۵ قاچاقچی، خرده فروش و حمل کننده مواد مخدر طی شش ماهه سالجاری در استان خبر دادو افزود: در این میان ۸۳ قاچاقچی،۱۰۳ توزیع کننده، ۲۴ حمل کننده مواد مخدر، ۳۱۶ خرده فروش و بیش از ۹۰۰ نفر نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

شیر محمدی با بیان اینکه طی شش ماهه سالجاری ۵۲۴ معتاد برای درمان به مراکز درمانی ارجاع داده شدند، گفت: باید مرکزی برای درمان معتادین زن در استان زنجان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مرکزی برای نگهداری بانوان معتاد در استان زنجان وجود ندارد، گفت:طی شش ماهه سالجاری ۴۷ زن معتاد در استان زنجان دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

رئیس پلیس مبارزه افزود: طی شش ماهه سالجاری ۴۵ عملیات مشترک با استانهای همجواردر استان زنجان انجام شده است.