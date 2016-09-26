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۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۰

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان خبر داد:

کشف ۸۳۰ کیلو گرم مواد مخدر در زنجان

کشف ۸۳۰ کیلو گرم مواد مخدر در زنجان

زنجان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از کشف و ضبط بیش از ۸۳۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان زنجان طی شش ماهه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار شیر محمدی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، از کشف و ضبط بیش از ۸۳۰ کیلو گرم انواع مواد مخدرسنتی و صنعتی طی شش ماهه سالجاری در استان زنجان خبر داد.

وی اظهار کرد: طی شش ماهه سالجاری ۲۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده و ۱۳ مرحله طرح پاکسازی انجام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از کشف و ضبط ۲۳۶ دستگاه خودرو و دستگیری هزار و ۴۴۵ قاچاقچی، خرده فروش و حمل کننده مواد مخدر طی شش ماهه سالجاری در استان خبر دادو افزود: در این میان ۸۳ قاچاقچی،۱۰۳ توزیع کننده، ۲۴ حمل کننده مواد مخدر، ۳۱۶ خرده فروش و بیش از ۹۰۰ نفر نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

شیر محمدی با بیان اینکه طی شش ماهه سالجاری ۵۲۴ معتاد  برای درمان به مراکز درمانی ارجاع داده شدند، گفت: باید مرکزی برای درمان معتادین زن در استان زنجان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مرکزی برای نگهداری بانوان معتاد در استان زنجان وجود ندارد، گفت:طی شش ماهه سالجاری ۴۷ زن معتاد در استان زنجان دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

رئیس پلیس مبارزه افزود: طی شش ماهه سالجاری ۴۵ عملیات مشترک با استانهای همجواردر استان زنجان انجام شده است.

کد مطلب 3778907

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