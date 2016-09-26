DNA جوان از بروز سرطان پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در DNA، عامل مهم پیری، در برخی افراد اتفاق نمی افتد درحالیکه در برخی افراد به نظر می رسد DNA علیرغم افزایش سن جوان مانده است.

محققان دریافته اند این اختلال در نظم DNA می تواند به عنوان عامل بروز بیماری های گوناگون از جمله سرطان عمل کند و از سوی دیگر، DNA جوان از بروز این بیماری ها پیشگیری می کند.

DNA افراد جوان برای تجلی ژن های درست در زمان مناسب تنظیم می شود. با گذشت زمان، تنظیم DNA به تدریج مختل می شود که علت مهم پیری است.

باس هیجمانس، عضو تیم تحقیق از دانشگاه لیدن هلند، در این باره می گوید: «مطالعه نشان می دهد که اختلال در نظم DNA یک فرایند اساسی است که می تواند با ریسک بروز بیماری های متفاوت همراه باشد.»

در این مطالعه، محققان تنظیم DNA بالغ بر ۳۰۰۰ نفر را با اندازه گیری میزان متیل دارشدن (فرایندی که از طریق آن، سلول ها بر فعالیت ژن کنترل دارند)، در حوالی نیم میلیون محل در اطراف DNA انسانی ترسیم کردند.

همه افراد حاضر در مطالعه، شواهد یکسانی از اختلال در تنظیم DNA مرتبط با سن را نشان ندادند. محققان مشاهده کردند برخی افراد مسن دارای DNA بودند که همچون DNA یک فرد ۲۵ ساله منظم بود. در این افراد خصوصیات ژنتیکی فرایند پیری فعالیت کمتری داشت.

به گفته محققان، DNA جوان از بروز بیماری در افراد مسن پیشگیری می کند.