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۵ مهر ۱۳۹۵، ۶:۱۹

محققان پی بردند؛

فعالیت فیزیکی ریسک عفونت های باکتریایی را کاهش می دهد

فعالیت فیزیکی ریسک عفونت های باکتریایی را کاهش می دهد

به گفته محققان، ریسک بروز عفونت های ویروسی تحت تاثیر فعالیت فیزیکی است، اما اطلاعات کمی در مورد بروز عفونت های جدی باکتریایی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه، پژوهشگران رابطه بین فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت را با عفونت های مشکوک باکتریایی در طول مدت یک سال پیگیری افراد بررسی کردند.

عفونت های مشکوک باکتریایی براساس تجویز آنتی بیوتیک مشخص شدند. محققان با استفاده از داده های منحصربه فرد شهری دانمارک که مربوط به همه شهروندان از زمان تولد است، توانستند ارتباط بین اطلاعات نظرسنجی سلامت را با اطلاعات افراد در فهرست ثبت نام دریابند.

نتایج نشان داد در مقایسه با رفتار بدون تحرک، فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت با کاهش ۱۰ درصدی بروز عفونت مشکوک باکتریایی مرتبط است.

همچنین، فعالیت فیزیکی کم و متوسط به ترتیب با کاهش ۲۱ و ۳۲ درصدی عفونت های باکتریایی مجاری ادراری در مقایسه با افراد بدون تحرک همراه است.

کد مطلب 3778920

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