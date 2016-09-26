مصرف بالای ویتامین B در طول بارداری و کاهش ریسک اگزما در نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه ساوتهامپتون انگلستان برای اولین بار رابطه بین میزان نیکوتینامید (ویتامین ایجادشده به طورطبیعی) موجود در خون مادر و متابولیت های مرتبط را با ریسک بروز اگزما آلرژیک در کودک نشان می دهد.

محققان بر این باورند که این یافته ها از این مفهوم حمایت می کند که اگزما تا حدودی در زمانی ایجاد می شود که نوزاد در رحم در حال رشد است و بدین ترتیب می توان از ریسک برخی مشکلات پوستی کاست.

دکتر سارا الحیث، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کرم نیکوتینامید در درمان اگزما استفاده می شود اما تاکنون ارتباط میزان آن در طول بارداری و ریسک ابتلای نوزاد به اگزما مطالعه نشده بود.»

نیکوتینامید شکلی از ویتامین B۳ است. میزان آن از طریق مصرف غذاهای نظیر ماهی، گوشت، مرغ، قارچ، مغزیجات آجیلی و قهوه و همچنین تریپتوفان، اسیدآمینه یافت شده در اکثر پروتئین ها، بدست می آید. نیکوتینامید و مواد مغذی مرتبط برای واکنش های سیستم ایمنی و متابولیسم انرژی بدن مهم هستند.

در این تحقیق، محققان میزان نیکوتینامید و متابولیت های تریپتوفان مربوطه را در طول بارداری ۴۹۷ زن بررسی کردند. میزان بروز اگزما در کودکان این مادران هم در سنین ۶ و ۱۲ ماهگی مطالعه شد.

نتایج نشان داد نوزاد مادران دارای سطح بالاتر نیکوتینامید، ۳۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به اگزما آلرژیک در ۱۲ ماهگی قرار داشتند.

نیکوتینامید می تواند موجب بهبود ساختار کلی، رطوبت و قابلیت ارتجاعی پوست شود و بدین ترتیب فرایندهای بیماری مرتبط با اگزما را تغییر می دهد.