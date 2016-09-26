نامه حدادعادل درباره رجیستری/ از کلمه «ثبت گوشی» استفاده کنید

حسین فلاح جوشقانی، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نامه رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل‌سازی کلمه «رجیستری» با کلمه فارسی «ثبت گوشی» خبر داد.

وی گفت: آقای حدادعادل در نامه ای به متولیان طرح رجیستری موبایل پیشنهاد داده است که طرح «ثبت گوشی در شبکه»، جایگزین طرح «رجیستری گوشی موبایل» شود. از این رو اکنون در مکاتبات دستگاه‌های مربوطه، از معادل این کلمه استفاده می‌شود.

طرح رجیستری موبایل از حدود ۲ ماه پیش وارد مراحل اجرای آزمایشی شده و قرار است پس از طی دوره آزمایشی و رسیدن به موفقیت به زودی در کشور اجرایی شود.

ساماندهی بازار گوشی های موبایل و جلوگیری از ورود غیر رسمی این گوشی به کشور از جمله اهداف این طرح است که این الزام را برای واردکنندگان گوشی ایجاد کرده تا گوشی های وارداتی را در شبکه مخابراتی کشور به ثبت برسانند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان هماهنگ کننده این طرح به همراه سازمان گمرک ایران، سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت و معدن متولیان این طرح هستند.