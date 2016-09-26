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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

نامه حدادعادل درباره رجیستری/ از کلمه «ثبت گوشی» استفاده کنید

نامه حدادعادل درباره رجیستری/ از کلمه «ثبت گوشی» استفاده کنید

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های مربوطه، خواستار استفاده از کلمه «ثبت گوشی» به جای کلمه «رجیستری» گوشی موبایل شد.

حسین فلاح جوشقانی، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نامه رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل‌سازی کلمه «رجیستری» با کلمه فارسی «ثبت گوشی» خبر داد.

وی گفت: آقای حدادعادل در نامه ای به متولیان طرح رجیستری موبایل پیشنهاد داده است که طرح «ثبت گوشی در شبکه»، جایگزین طرح «رجیستری گوشی موبایل» شود. از این رو اکنون در مکاتبات دستگاه‌های مربوطه، از معادل این کلمه استفاده می‌شود.

طرح رجیستری موبایل از حدود ۲ ماه پیش وارد مراحل اجرای آزمایشی شده و قرار است پس از طی دوره آزمایشی و رسیدن به موفقیت به زودی در کشور اجرایی شود.

ساماندهی بازار گوشی های موبایل و جلوگیری از ورود غیر رسمی این گوشی به کشور از جمله اهداف این طرح است که این الزام را برای واردکنندگان گوشی ایجاد کرده تا گوشی های وارداتی را در شبکه مخابراتی کشور به ثبت برسانند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان هماهنگ کننده این طرح به همراه سازمان گمرک ایران، سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت و معدن متولیان این طرح هستند.

کد مطلب 3778928

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    نظرات

    • دنا ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
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      ثبت خودش عربی و بیگانه هست.
    • حسین ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
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      حالا اگه کسی جز حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود فورا همه حرفشو تایید میکردن ... توی شبکه های اجتماعی همه میگن باید بجای سلام بگیم درود و خیلی چیزای دیگه ولی چرا کسی نمیگه باید بجای ok merc thank :o:o:o از کلمات فرسی استفاده کنیم؟؟؟ جوابش ساده هست چون اون زبون عرباست و این زبون متمدن ها !! یا مثلا میگن چرا اعراب به ایران حمله کردن و زبون فارسی رو از بین بردن ( که البته نمیگن اینکارو سالها بعد از حمله عمر انجام شد (زمان حجاج بن یوسف))

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