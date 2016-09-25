به گزارش خبرنگارمهر، صبح یکشنبه چهارم مهرماه در جریان مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو آرش میراسمیاعیلی در یک رقابت نزدیک با محمد درخشان موفق به اخذ ۱۸ رای شد و تنها با اختلاف سه رای به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب نشد. نتیجه ای که به گواه تمام حاضرین در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برای او یک پیروزی محسوب می شد.

هرچند گفته می شد اگر شش نفری که در این مجمع غیبت داشتند، به آکادمی ملی المپیک می آمدند نتیجه تغییر می کرد. با این وجود میراسماعیلی باوجود دعوت محمد درخشان برای حضور در هیات رئیسه، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قصد استراحت دارد و از این پس به امر آموزش در جودو خواهد پرداخت و به نوعی دعوت درخشان را رد کرد.

اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که وی قصد دارد فعالیت خود را در کشوری دیگر پیگیری کند. میراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر رفتن از ایران گفت: همانطور که بعد از مجمع اعلام کردم ، هر چه دارم از جودو ایران و لطف مسئولان نظام است ولی شرایط به صورت دیگری پیش رفت. به امید خدا در مورد جزئیات این تصمیم به زودی توضیحات کامل را بیان خواهم کرد.

آرش میراسماعیلی عضو پیشین تیم ملی جودو متولد ۱۳۵۹ خرم آباد است که با کسب دو طلا و دو برنز رقابتهای قهرمانی جهان، نقره و برنز بازیهای آسیایی ، سه طلا ، یک نقره و یک برنز قهرمانی جهان ، پرافتخارترین جودوکار ایران است.