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۵ مهر ۱۳۹۵، ۰:۲۰

پس از رای نیاوردن در مجمع؛

آرش میراسماعیلی از ایران می‌رود/فعالیت مرد پرافتخار در کشوری دیگر

آرش میراسماعیلی از ایران می‌رود/فعالیت مرد پرافتخار در کشوری دیگر

پرافتخارترین جودوکار ایران که برای نشستن روی صندلی ریاست این فدراسیون نتوانست آرای لازم را کسب کند پس انتخاب رئیس جدید قصد دارد فعالیتش در این رشته را در کشور دیگری دنبال کند.

به گزارش خبرنگارمهر، صبح یکشنبه چهارم مهرماه در جریان مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو آرش میراسمیاعیلی در یک رقابت نزدیک با محمد درخشان موفق به اخذ ۱۸ رای شد و تنها با اختلاف سه رای به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب نشد. نتیجه ای که به گواه تمام حاضرین در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برای او یک پیروزی محسوب می شد. 

هرچند گفته می شد  اگر شش نفری که در این مجمع غیبت داشتند، به آکادمی ملی المپیک می آمدند نتیجه تغییر می کرد. با این وجود میراسماعیلی باوجود دعوت محمد درخشان برای حضور در هیات رئیسه، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قصد استراحت دارد و از این پس به امر آموزش در جودو خواهد پرداخت و به نوعی دعوت درخشان را رد کرد. 

اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که وی قصد دارد فعالیت خود را در کشوری دیگر پیگیری کند. میراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر رفتن از ایران گفت: همانطور که بعد از مجمع اعلام کردم ، هر چه دارم از جودو ایران و لطف مسئولان نظام است ولی شرایط به صورت دیگری پیش رفت. به امید خدا در مورد جزئیات این تصمیم به زودی توضیحات کامل را بیان خواهم کرد. 

آرش میراسماعیلی عضو پیشین تیم ملی جودو متولد ۱۳۵۹ خرم آباد است که با کسب دو طلا و دو برنز رقابتهای قهرمانی جهان، نقره و برنز بازیهای آسیایی ، سه طلا ، یک نقره و یک برنز قهرمانی جهان ، پرافتخارترین جودوکار ایران است.

کد مطلب 3778933

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    نظرات

    • جودوکاربودم ۰۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
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      وقتی بهش نمیرسن همینه دیگه میره واسه دیگران
    • جهان احمدین ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
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      به سلامت.. همه ی این عرق ملی و عشق مردم و ارادت به نظام و ولایت همین بود که تا رییس نشد رفت پی کارش..
    • محمد ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
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      نظرات خیلی ها رو خوندم ولی متاسفانه همین خیلی ها چه موافق چه مخالف از خیلی مسایل بیخبرند جالبتر از همه نیامدن رییس هیت جودو خرم اباد درجلسه دیروز بود وهمین اقایان نمیدونن که یه ورزشکار حتی درسطح کشوری یه مدال میاره چقدر زحمت کشیده بهمین سادگی میگن بره البته من شناختی که از اقای میراسماعیلی دارم هیچ جا بجز ایران نمیرود چون اگه میخواست بره خیلی پیش از اینها وآن وقتی که پیشنهادهای عالی به او میدادن میرفت این صحبت ایشون هم از بد عهدی های روئسای هیت جودو بوده

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