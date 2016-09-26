به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین شب علوم انسانی و اولین جشن موسیقی واندیشه شب گذشته، یکشنبه چهارم مهرماه با حضور چهره های برجسته اندیشه و هنر درفرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سجاد نوروزی، رئیس فرهنگسرای اندیشه ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت:امیدواریم باب یک رویداد فرخنده که جشن موسیقی واندیشه است باز و مستدام و مستحکم شود.

وی افزود: موسیقی ایرانی ارتباط وسیعی با حکمت و تفکر دارد و دغدغه های ایرانی در همه آثار موسیقی متبلور می شود.

موسیقی بهترین راه برای تزکیه نفس است

پس از نوروزی، غلامرضا اعوانی، چهره ماندگار فلسفه درباره رابطه میان حکمت و فلسفه و موسیقی سخنرانی کرد. وی گفت: موسیقی جزو هنرهایی است که با گوش ما در ارتباط است بنابراین تاثیر بسیار زیادی در تعلیم و تعلم دارد علاوه براین، موسیقی با عامل زمان سروکار دارد یعنی هنرمند در هرلحظه درحال خلق کردن است و یک خلق جدید می کند. نوع علیت هنرمند هم در این رابطه علیت تامه است نه ناقص.

وی افزود: ماده صناعات دیگر یک ماده خارجی است اما ماده موسیقی روحانی است بنابراین در نفس تاثیر بیشتری دارد ببه همین دلیل موسیقی را می توان تاثیرگذارترین هنر در میان هنرهای دیگرنامید. نکته دیگر اینکه موسیقی با مراتب وجود و نفس انسان ارتباط مستقیم دارد چون برآمده از نفس انسان است و برنفس انسان هم می نشیند. در نظر اکثر حکما هم هم موسیقی بهترین راه برای تزکیه نفس است.در همه ادیان حتی کنفوسیوس موسیقی رابط میان آسمان وزمین است.

رئیس سابق موسسه حکمت وفلسفه ادامه داد: سه نوع موسیقی وجود دارد؛ موسیقی جان، موسیقی نفس انسانی و موسیقی ملکوتی. این سه نوع موسیقی در آثار افلاطون و رساله جمهور هم آمده است.فیثاغورث موسیقی را رمز و سمبل وجود می داند و هنگام وفاتش هم وصیت کرد که تمام اسرار وجود را از فیثاغورث دریابید.

چهره ماندگار فلسفه اضافه کرد: ماجرای کشف قانون جذب نیوتن هم از این قرار است که نیوتن در جایی خوانده بود فیثاغورث توانسته بود نسبت و فواصل بین صداها و اصوات را کشف کند پس از آن اواز همین ماجرا استفاده و قانون جذب را کشف کرد.

اعوانی با توضیح درخصوص ریشه واژه موسیقی گفت: موسیقی از «میوز» یونانی گرفته شده است. براساس اسطوره ها خدای زئوس هف دختر داشته که به نوعی هرکدام این ها یک نوع رمز و راز بودند. این هفت دختر به نوعی با امهات اسماء الهی هم در ارتباط است؛ حیات، علم، اراده، کلام، سمع، بصر و قدرت نام این هفت دختر بوده که هرکدام به نوعی بازگوی اسماء الهی مثل حی، علیم، مرید، متکلم، سمیع، بصیر و قدیر است. این هفت نام هرکدام نام یک هنر هستند و سمع در اینجا رابطه مستقیم با موسیقی دارد بنابراین معلوم می شود که سابقه موسیقی به خیلی زمان های قبل برمی گردد.

وی در پایان افزود: اخیرا و براساس تحقیقات فراوانی مشخص شده موسیقی با فیزیولوژی بدن در ارتباط است پیش از این هم در کتاب هایی مثل اخوان الصفا به این موضوع اشاره شده بود مواردی مثل اینکه فواصل دو چشم یا ناف تا نوک پا با فواصل موسیقی در ارتباط است. همچنین رسائل زیادی درباره سماع مثل رساله احمد غزالی و عراقی نوشته شده است.

اعوانی سخنرانی خود را با خواندن چند شعر از مولوی و سعدی به پایان برد.

فرهت در برهوت فرهنگی به دادمان رسید

علیرضا میرعلینقی، پژوهشگر موسیقی و منتقد هنری سخنران بعدی این مراسم بود. وی گفت: نخستین جرقه های اندیشه ورزی در من حدود ۲۹ سال پیش زمانی که با استاد مجید کیانی نوزانده سنتور و چهره ماندگار موسیقی آشنا شدم زده شد. آشنایی بنده با استاد شاهین فرهت هم به ۳۶ سال پیش برمی گردد. زمانی که همه ما در برهوت فرهنگی به سرمی بردیم ولی ایشان برای شناساندن موسیقی سمفونیک آثاری را منتشر می کردند که باوجود اینکه بازدهی مالی برای ایشان نداشت ولی اینکار را به همراه دوست و همکارشان مرحوم جهانشاه انجام دادند.

وی افزود: کمتر کسی امروز مثل فرهت موسیقی جهانی را می شناسد. ایشان به سه زبان زنده دنیا کتاب می خواند و آرشیو جمع می کند ضمن اینکه انس و الفت زیادی هم به موسیقی ایرانی دارد.

درباره موسیقی حرف می زنیم ولی صدایش را نمی شنویم

پس از سخنان میرعلینقی، شاهین فرهت، آهنگساز ایرانی وسازنده سمفونی هایی چون سمفونی پیامبر اعظم، امام رضا (ع) و دماوند روی سن آمد و به صورت خیلی کوتاه سخنرانی کرد.وی گفت: من واقعا دوست داشتم به جای این حرف ها، الان اینجا یک ارکستر داشتیم و یکی از هنرمندان جوان یکی از آثارش را اجرا می کرد. متاسفانه در کشور ما همه درباره موسیقی زیاد حرف می زنند ولی صدای آن کم شنیده می شود.

وی افزود: موسیقی برای غرب است و آنجا بسیار رواج دارد اما کشور ما کشور شعر است به همین دلیل ما تشنه موسیقی هستیم وباید حالا حالاها از غربی موسیقی را یاد بگیریم.

فرهت پس ازادای سخنانش با این توضیح که پیانیست نیست ولی عاشق پیانوست و روزی نیست که او پیانو نزند، یکی از قطعات مورد علاقه خود را با پیانوی موجود روی سن نواخت و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

اولین جشن موسیقی و اندیشه کلید خورد

پس از سخنرانی فرهت، بیانیه اولین جشن موسیقی و اندیشه قرائت و از لوریس چکناوریان، مجید کیانی، علی اصغر بیانی و علیرضا میرعلینقی به پاس یک عمر فعالیت هنری در حوزه موسیقی تقدیر و تجلیل شد. لوح تقدیرو جوایز این هنرمندان را افرادی چون مصطفی رحماندوست، مهدی محسنیان راد، غلامرضا اعوانی، شهین اعوانی، یحیی کریستین بونو و رضا مهدوی اهدا کردند.

فرهت هنگام اهدای جایزه به چکناواریان گفت: من لوریس را اولین بار سرصف مرسه امیراتابک وقتی با ویولن آهنگ ای ایران را می نواخت دیدم و آن زمان آرزو می کردم که یعنی می شود من یک روز با او حرف می زنم.

پس از اهدای جوایز و تجلیل از هنرمندان، کیک جشن تولد دوسالگی نشریه عصر اندیشه توسط لوریس چکناواریان و شاهین فرهت بریده شد و مدیران و معاونین این ماهنامه روی سن حاضر شدند.

فضلی نژاد گفت: امروز دقیقا دوسال است که با کمترین امکانات مجله عصر اندیشه به چهار زبان منتشر می شود. بنای ما این است که به عنوان یک رسالت مطبوعاتی عرصه رسانه را به دست اهلش بسپریم. به عقیده ما جامعه از حرف های کلیشه ای خسته شده است و نیاز به حرف تازه دارد و ما کوشیدیم که این راه را باز کنیم.

در انتهای این مراسم، میزگردی با حضور امیرمهیار تفرشی پور، شاگرد شاهین فرهت، علی اصغربیانی، مجید کیانی، میرعلی نقی وزیری، لوریس چکناواریان و شاهین فرهت درخصوص ممسائل مختلف در حوزه موسیقی برگزار شد.