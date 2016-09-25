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۵ مهر ۱۳۹۵، ۲:۴۵

تحولات سوریه؛

ارسال کمک های انسانی به حومه دمشق و ادلب/۲۱ مورد نقض آتش بس

ارسال کمک های انسانی به حومه دمشق و ادلب/۲۱ مورد نقض آتش بس

ارسال کمک های انسانی به مناطق کفریا و الفوعه در حومه ادلب و نیز مضایا و الزبدانی در حومه دمشق و ثبت ۲۱ مورد نقض آتش بس از سوی گروه های مسلح طی ۲۴ ساعت گذشته از جمله اخبار و تحولات سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، روز یکشنبه کاروان کمک های انسانی به مناطق «کفریا» و «الفوعه» واقع در شمال شهر ادلب که تحت محاصره تروریست های گروه موسوم به «جیش الفتح هستند» وارد گردید.

یک منبع در هلال احمر سوریه از ارسال ۱۷ کامیون کمک های غذایی و امدادی به اهالی این دو منطقه که بیش از دو سال است تحت محاصره کامل گروه های تروریستی قرار دارند خبر داد. اهالی این دو منطقه به دلیل محاصره از سوی تروریست ها از کمبود شدید مواد غذایی و دارویی رنج می برند.

همزمان با ارسال کمک های انسانی به کفریا و الفوعه کاروان کمک های غذایی و دارویی شامل ۴۸ کامیون به منطقه «مضایا» و ۴ کامیون دیگر به شهر «الزبدانی» در حومه دمشق وارد گردید.

در همین حال مرکز روسی حمیمیم که وظیفه نظارت بر آتش بس در سوریه را برعهده دارد از ثبت ۲۱ مورد نقض آتش بس از سوی گروه های تروریستی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بنا بر اعلام این مرکز ۹ مورد از موارد نقض آتش بس در حلب، ۷ مورد در دمشق، ۳ مورد در حماه، یک مورد در لاذقیه و یک مورد دیگر نیز در درعا روی داده است.

مرکز حمیمیم همچنین اعلام کرد که ۴ روستا در حومه لاذقیه به توافق آتش بس پیوسته و به این ترتیب تعداد مناطق ملحق به آتش بس در سوریه به ۶۶۵ منطقه افزایش یافت.

این مرکز که مقر آن در حومه لاذقیه واقع است از ادامه مذاکرات با گروه های مسلح در منطقه معضمیه الشیخ در حومه دمشق و نیز حومه حمص، حلب و القنیطره برای پیوستن به آتش بس خبر داد.

کد مطلب 3778944

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