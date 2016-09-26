شورای عالی سیاسی یمن طرح جدیدی برای صلح ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن طرح جدیدی را برای صلح به عربستان سعودی ارائه کرد که از مهمترین مفاد آن توقف عملیات زمینی، دریایی و هوایی علیه یمن از سوی ائتلاف تحت سرکردگی عربستان است.

این طرح که در جریان سخنرانی الصماد به مناسبت سالروز انقلاب ۲۶ سپتامبر یمن مطرح شد متضمن توقف حملات هوایی سعودی ها و رفع محاصره یمن است و در مقابل نیروهای انصارالله و کنگره مردمی عملیات نظامی در مرزهای عربستان و شلیک موشک به عمق سعودی را متوقف می کنند.

صالح الصماد در سخنان خود از سازمان ملل و تمام کشورهای ذیربط در صلح یمن خواست تا به سعودی ها برای موافقت با این طرح فشار وارد کنند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی و متحدانش با این طرح موافقت نمایند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه رژیم سعودی اساس درد و رنج و مصیبت های مردم یمن است، تصریح کرد: عربستان از هیچ کوششی برای مانع تراشی در مقابل وحدت و نزدیکی شمال و جنوب یمن دریغ نکرده است.

وی افزود: حملات وحشیانه سعودی ها به یمن روی قبیح رژیم سعودی و گردن نهادن آن به دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی در سرکوب جنبش های آزادیخواه منطقه را نشان داد.

الصماد تصریح کرد: عربستان دستور کار اتحادیه عرب را از طرحی عربی به طرحی فرقه گرایانه تبدیل کرده و ماموریت اجلاس های عربی محکوم کردن جنبش های مقاومت ملی-اسلامی و توجیه دخالت خارجی برای حمله به کشورهای عربی شده است.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی بیش از یک سال است با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در پی این تجاوز تا کنون هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات سنگینی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.

این در حالی است که عربستان در حل و فصل سیاسی بحران یمن نیز سنگ اندازی می کند.