فرهنگ دفاع مقدس تنها راه برای توسعه پایدار کشور در شرایط فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان از بیجار، حسن عسگری در مراسم یادواره شهدای مدافعان حرم که با حضور مداح و جانباز مدافع حرم حمید عبداللهی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس به توفیقات روز افزونی دست یافت که عامل اصلی آن ایمان راسخ رزمندگان و خلوص نیت آنها و فرماندهان دوران جنگ بود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه راه شهادت در کشور همچنان باز است، افزود: مدافعان حرم جانشان را برای دفاع از حریم اهل بیت و مقابله با کفر و الحاد در طبق اخلاص گذاشته و در پاسداری از اسلام ناب محمدی رشادت آفرینی کردند.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به تهاجم دشمنان علیه ایران در طول هشت سال دفاع مقدس، گفت: در طول دوران دفاع مقدس جهان کفر در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صف آرایی کرده بودند که خلوص نیت رزمندگان و فرماندهان موجب پیروزی ایران اسلامی شد.

عسگری با بیان اینکه فرماندهان هشت سال دفاع مقدس هیچگونه آموزش نظامی ندیده بودند،بیان داشت: فرماندهان و رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بدون هیچ آموزش نظامی در عملیات های خیبر و بدر با سربلندی پیروز شدند و امروز بر ما واجب است که ادامه دهنده راه آنها باشیم.

وی عنوان کرد: اقتدار نیروهای مسلح موجب شده هیچ کشوری جرات نزدیک شدن به ایران اسلامی را نداشته باشد و این اقتدار مرهون هشت سال جانفشانی رزمندگان اسلام است.

فرمانده سپاه بیجار تاکید کرد: ترویج تفکر دفاع مقدس موجب سرافرازی و پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی خواهد شد.